Uno de los blends de NOS es servido en el VIP Lounge del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Nos)
NOS, la empresa peruana tostadora y comercializadora de café, ha ingresado al competitivo sector del café de especialidad y recientemente concretó un acuerdo con LATAM Airlines para ofrecer su producto en vuelos nacionales e internacionales. Este tipo de café se caracteriza por sus atributos sensoriales —aroma, sabor, cuerpo, acidez y balance— y, para ser considerado de especialidad, debe alcanzar una puntuación igual o superior a 80 puntos según la escala de la Specialty Coffee Association (SCA). El crecimiento del consumo de café de especialidad en Perú refleja tanto una mayor exigencia de los consumidores como un interés creciente de marcas que buscan elevar los estándares de calidad, ¿a dónde volará el café peruano?

