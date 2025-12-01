Clima en la sierra. (Foto: GEC)
Debido a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada “Qori”, la sierra centro y sur del Perú presentará nieve, aguanieve, granizo y lluvia desde el 2 al 5 de diciembre; organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Especialistas del Senamhi, explicaron que esta DANA se formará sobre el Océano Pacífico al norte de Chile. Esto generará lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizo en zonas por encima de los 2,800 ms.n.m. y nieve en localidades sobre los 3,900 ms.n.m. en la sierra centro y sur, principalmente hacia la madrugada del 4 al 5 de diciembre.

Asimismo, se espera el aumento de la velocidad del viento con ráfagas que alcanzarían los 40 km/h del 3 al 5 de diciembre.

Con el objetivo de ser reconocidas y diferenciadas entre ellas, las DANAS que generan efectos en Perú comenzaron a tener denominaciones desde el año 2018. Estos nombres corresponden a uno femenino y a otro masculino, de forma alterna, alfabéticamente. La siguiente es la lista compartida por el Senamhi para el período del 2022 al 2025.

Aymara, Bernardo, Carmen, David, Esther, Fausto, Grinia, Héctor, Ivana, Julio, Katia, Lorenzo, Maura, Oriana, Paqari, Qori, Ramón, Sandra, Tomás, Úrsula, Velentino, Wara, Xavier, Yuri y Zeus.

