Las importaciones de bloqueadores solares registraron un crecimiento de 37.48% en valor entre julio y octubre del 2025, alcanzando los US$ 12.6 millones, un desempeño que permite visualizar una campaña de verano con mejores perspectivas para el mercado local, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

El avance de dicha categoría se registró en un periodo en el cual las importaciones de productos de verano en conjunto crecieron 17% frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el Idexcam, este comportamiento anticipa un mercado activo, en línea con las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que prevé temperaturas dentro de los rangos habituales para la temporada.

Origen de las importaciones de bloqueadores solares

En el caso de los bloqueadores solares, la oferta fue diversificada y provino principalmente de España, Francia y Brasil, con aportes de Colombia, Estados Unidos y Polonia.

Según el Idexcam, el crecimiento en valor refleja una mayor demanda por productos de protección solar de mayor valor agregado, como fórmulas premium, mayor factor de protección solar o formatos especializados, lo que se tradujo en un ticket promedio más alto.

La importación de bloqueadores solares provino principalmente de España, Francia y Brasil. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels).

“Los datos muestran que algunas categorías crecieron significativamente en valor y volumen, reflejando una demanda dinámica, mientras que otras disminuyeron por ajustes de inventarios, cambios en preferencias o estrategias más conservadoras”, manifestó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

China concentra otras importaciones de temporada

Otras líneas de temporada de verano también mostraron un desempeño favorable en importaciones. Las sombrillas registraron un incremento de 19.97% en valor CIF, hasta US$ 1.6 millones, y de 24.05% en volumen, con 678.386 unidades importadas. China concentró el 96.08% del suministro y, junto con España e Italia, representó más del 98% del total.

Por su parte, las gorras mostraron uno de los mayores avances del periodo, con un crecimiento de 21.86% en valor, hasta US$ 8.8 millones; y de 64.92% en volumen, con 67,253 unidades. El mercado peruano se abasteció principalmente de China, con una participación de 84.61%, seguido por Vietnam y Bangladesh, lo que evidencia una fuerte dependencia de proveedores asiáticos con capacidad industrial orientada a la confección masiva.

Según el Idexcam, este desempeño refleja una demanda robusta, posiblemente asociada con el consumo estacional y al dinamismo de canales como el fast fashion.

Los bloqueadores faciales concentraron el 45% del mercado de protección solar en valor en el 2025.

Las gafas de sol también registraron incrementos en importaciones, con alzas de 1.88% en valor CIF y de 7.48% en volumen. China se mantuvo como el principal proveedor, seguida por Italia y Estados Unidos, consolidando esta línea como un producto relevante por su doble función de moda y protección frente a la radiación ultravioleta.

En contraste, la ropa de baño presentó un comportamiento mixto. El valor CIF de las importaciones disminuyó 2.55%, mientras que el volumen creció 5.24%, lo que sugiere una optimización de costos y acceso a precios más competitivos, principalmente desde China, Bangladesh y Vietnam.

Los pareos, por su parte, registraron una fuerte contracción, con caídas de 56.89% en valor CIF y de 49.36% en volumen, lo que sugiere una menor prioridad dentro del portafolio de productos de verano.