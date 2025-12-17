Según data del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el mercado de bloqueadores solares alcanzó un valor proyectado de aproximadamente S/ 135 millones solo en el primer trimestre del año, registrando un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Se observa también que los bloqueadores faciales han ganado participación en el mercado, pasando de representar 25% antes de la pandemia a 45% del mercado en valor, consolidándose como una categoría clave en la protección solar diaria.

Asimismo, el gremio señala que los consumidores de bloqueadores faciales tienden a estar en los niveles socioeconómicos A, B y C alto, con un gasto promedio de S/ 105 por producto.

Expectativas empresariales

Fiorella Jara Canales, marketing manager de Proskin Perú, señaló que, en lo que va del año, el segmento de bloqueadores Medik8 ha mostrado un crecimiento sólido en ventas, por lo que esperan cerrar el año con un crecimiento importante.

“Para este año, se tiene un objetivo de crecimiento del 25% respecto al año anterior. El resultado esperado se sustenta en el incremento sostenido de la categoría dermocosmética, la expansión del consumo informado y la buena aceptación que ha tenido nuestro portafolio completo tanto en canales físicos como digitales”, refirió.

“Nuestro foco estará en ampliar la capacidad de distribución, consolidar nuestro posicionamiento en dermatología y potenciar la recurrencia del consumidor con rutinas completas que integren antioxidantes, retinoides, hidratación y fotoprotección”, añadió.

Por su parte, Claudia del Solar, directora corporativa de Marketing & Cosméticos de Yanbal, indicó que para este año, sus expectativas pasan por cerrar el año con un crecimiento de doble dígito en Perú y, de cara al 2026, proyectan un incremento adicional en la categoría de protección solar.

“A nivel corporativo, proyectamos que tratamiento facial y protección solar facial crezcan 12% en el 2025, convirtiéndose en una de las categorías con mayor dinamismo dentro del negocio. Este crecimiento responde a la consolidación de un portafolio clínico y dermatológicamente probado, a nuestro fortalecimiento digital y al impacto directo que tiene la labor de las consultoras independientes”, agregó.

Pamela Encinas, brand manager Sun Derma Andean - Eucerin, comentó que el mercado peruano presenta un pico estacional de ventas durante los meses de verano.

En ese sentido, manifestó que “las proyecciones para el 2026 apuntan a un moderado crecimiento, impulsado por una mayor dinamización del consumo y la entrada de innovaciones en el sector”, anotó.

Por su lado, Foncho Ramírez, director de Marketing de Productos Palmera, manifestó que, gracias a la nueva fórmula y al crecimiento del mercado industrial, esperan cerrar el año con un aumento en ventas de entre 20% y 25% respecto al 2024.

“Hemos experimentado mayor demanda en sectores como agroindustria, energía y construcción. Además, la profesionalización de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la fiscalización han favorecido una adopción más rápida en el mercado”, refirió.

Ticket promedio

Pamela Encinas dijo que el precio promedio de la marca se mantiene estable, ubicándose aproximadamente entre S/ 90 y S/135, dependiendo de la presentación y la categoría del producto.

“Apostamos por los protectores solares con color, ofreciendo al consumidor no solo una alta protección solar, sino también un acabado de maquillaje natural. Esto responde a la tendencia del maquillaje minimalista, segmentos que continúan ganando relevancia entre los consumidores que buscan practicidad, cuidado de la piel y resultados estéticos en un solo producto”, señaló.

En tanto, Fiorella Jara Canales mencionó que en estos momentos el precio de los productos se sitúa entre S/ 400 y S/ 500, considerando que gran parte de su portafolio (desde sueros antioxidantes, limpiadores avanzados, hidratantes, contornos de ojos hasta fórmulas de retinal y protección solar) se encuentra dentro del segmento dermocosmético de alta gama.

“Normalmente el consumidor adquiere entre 1 y 2 productos por transacción, ya sea para complementar su rutina diaria o reforzarla con algún producto de tratamiento”, añadió.

Foncho Ramírez indicó que las ventas de bloqueadores solares han subido este año y estiman que la penetración de la categoría en el mercado industrial aumentó cerca de un 20% en 2025. Este crecimiento está impulsado por una mayor fiscalización y un mayor nivel de conciencia en las empresas sobre la importancia del cuidado.

En línea con ello, “las medianas empresas mantienen un ticket promedio de S/ 3,600 por temporada. Los precios han subido alrededor de un 5%, principalmente por el incremento en costos de insumos dermatológicos especializados y las fluctuaciones en el tipo de cambio”, contó.

Cada vez más sectores —como construcción, agroindustria, minería y logística— están incorporando protocolos formales de protección solar dentro de sus programas de seguridad ocupacional, añadió.

Estrategias cara al 2026

Claudia del Solar señaló que, en cuanto a precios, la estrategia de la firma está centrada en el concepto de “value for money”. Es decir, priorizar fórmulas con alta concentración de ingredientes activos, eficacia clínica comprobada y pruebas dermatológicas, manteniendo al mismo tiempo una propuesta accesible.

Adicionalmente, “hemos reforzado nuestra propuesta con el Aval Dermatológico para la línea Total Block. Ese tipo de créditos son cada vez más valorados por el consumidor peruano y se traducen en una mayor penetración de soluciones de fotoprotección de corte dermocosmético dentro de la categoría”, detalló.

Un tercer eje fundamental es su alianza de largo plazo con la Liga Contra el Cáncer.

Por su lado, Fiorella Jara Canales mencionó que, de cara a la temporada de verano, buscan reforzar la comunicación orientada a educación y hábito. Cabe apuntar que, el foco de la marca no se concentra únicamente en la temporada verano, sino que buscan promover el uso diario y constante del protector solar durante todo el año.

“Si bien no manejamos la categoría de manera estacional, sí vemos un crecimiento orgánico en la rotación de Advanced Day Ultimate Protect en estos meses, impulsado por una mayor exposición solar y una mayor conciencia del consumidor”, dijo,

Finalmente, Foncho Ramírez, sostuvo que este año lanzaron su nueva fórmula “Resistente al Agua y al Sudor”, diseñada para condiciones extremas como las de la costa peruana.

Además, comentó que vienen desplegado una campaña integral con presencia en TV, radio, paneles y medios digitales, a fin de reforzar su liderazgo en el segmento industrial.

“También hemos ampliado nuestro programa de capacitaciones gratuitas en prevención de radiación UV para empresas, con el objetivo de que más organizaciones cumplan la Ley 30102 y protejan de forma adecuada a sus equipos de trabajo”, concluyó.