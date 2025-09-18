Natura adquirió Avon en 2020, y el valor de sus acciones ha caído más del 75% desde entonces. (Foto: Bloomberg)
Natura adquirió Avon en 2020, y el valor de sus acciones ha caído más del 75% desde entonces. (Foto: Bloomberg)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Natura Cosmeticos SA registró su mayor alza en más de cinco años tras el anuncio de la venta de su unidad Avon International, por parte de la compañía brasileña de belleza. Esta medida eliminará un problema operativo de larga data y permitirá a la compañía centrarse en su marca y productos principales.

TE PUEDE INTERESAR

Aruma próxima a iniciar operaciones en el extranjero: 25 tiendas en dos países en 2025
Sephora llega a Perú: ¿cuántas tiendas abrirá el nuevo rival de Aruma?
Avon ingresa al retail físico en Perú y con puntos de venta en Lima
Las tres categorías clave de Natura para retomar segunda posición en Perú
Natura &Co asegura que quiebra de Avon en EE.UU. no afectará en Latinoamérica
Empresa cosmética Avon se declara en quiebra en Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.