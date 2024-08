>Empresa cosmética Avon se declara en quiebra en Estados Unidos

La empresa de cosméticos Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos para enfrentar su deuda y las responsabilidades legales vinculadas a demandas que afirmaban que sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias cancerígenas, según un comunicado difundido esta mañana.

Natura & Co, que adquirió Avon en 2020, expresó su respaldo al proceso voluntario de Chapter 11 iniciado por su subsidiaria no operativa Avon Products, Inc. (API) en los Estados Unidos, con el fin de gestionar sus deudas y pasivos preexistentes.

El proceso se limita a API, un holding no operativo de la marca Avon, y a otras subsidiarias no operativas en Estados Unidos. En este contexto, la empresa ha aclarado que las operaciones internacionales de Avon no se ven afectadas por este proceso, y las actividades continúan con normalidad en los mercados fuera de EE.UU.

Esto indica que las actividades en los mercados latinoamericanos, donde Avon es distribuida por Natura y donde la integración de ambas marcas, ha mostrado resultados sólidos.

Por su parte, Natura &Co, dijo que mantiene su confianza en el potencial de la marca Avon y ha decidido apoyar su reestructuración.

La compañía se ha comprometido a financiar con US$ 43 millones en modalidad DIP (debtor-in-possession) y ha hecho una oferta de US$ 125 millones para adquirir las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos a través de una subasta supervisada por un tribunal. Para esta oferta, Natura &Co utilizará sus créditos existentes contra API como forma de pago.

Con la solicitud de Chapter 11 presentada por API, Natura &Co ha decidido suspender temporalmente los estudios estratégicos que había anunciado en febrero de 2024 para una posible separación entre Avon y Natura, hasta que se concluya el proceso de reestructuración.

Finalmente, el CEO de Natura &Co, Fabio Barbosa, comentó: “Natura &Co cree firmemente en el potencial de la marca Avon y apoya plenamente la decisión tomada por API en Estados Unidos. Consideramos que este proceso es un paso crucial en nuestros esfuerzos para simplificar nuestra estructura y está en línea con nuestro objetivo de promover un crecimiento sostenible para Avon. Nuestra capacidad para respaldar a Avon durante este período demuestra la solidez de nuestro negocio, que seguirá operando con normalidad.”