En diálogo con Gestión, el presidente de Copecoh, Ángel Acevedo, señaló que la llegada de la cadena de cosméticos y perfumería Sephora a Perú representará una fuerte competencia para Aruma , la marca líder en tiendas especializadas en belleza, que cerró el 2024 con 118 puntos de venta . “Sin duda, la llegada de Sephora marcará un hito en el mercado de cosméticos, ya que ofrece productos de belleza de altísimo prestigio, además de su propia marca, que tiene un enfoque masivo. Será una competencia fuerte para Aruma”, afirmó.

En se sentido adelantó que la cadena de tiendas de belleza francesa planea abrir entre cinco y diez puntos de venta en Perú . “Su respaldo financiero es sólido. Aún no puedo confirmar si será este año, ya que seguimos en conversaciones con ellos”, comentó el especialista.

Según el reporte de Copecoh, el desarrollo de tiendas especializadas en belleza en Perú sigue en expansión. Aruma lidera el mercado con 118 puntos de venta al 2024, seguida por Dermotienda (44), Belcorp (43) y Perfumerías Unidas (35).

Otras marcas con presencia destacada incluyen Kamil (20), Kallma (18), Probela (16), Victoria’s Secret (11) y Dermoshop (10). Asimismo, Natura cuenta con 9 locales, mientras que L’Occitane y Bath & Body Works operan con 6 cada una. En el segmento de menor escala, Pichara tiene 5 tiendas, D Mujeres Beauty Market suma 3 y Lou Botanicals, 2. Por último, otras marcas reúnen un total de 40 puntos de venta en el país.

El crecimiento de las tiendas especializadas ha sido notable, con un aumento del 60% respecto a 2023 y más de 380 puntos de venta relacionadas a belleza a nivel nacional . Entre las fortalezas del segmento, según el estudio, destacan el asesoramiento personalizado, la diferenciación de productos y la fidelización de clientes, factores clave para su consolidación.

Nuevas marcas a la vista

Sobre el ingreso de nuevas marcas, Acevedo indicó que hay interés de inversionistas rusos en la categoría de fragancias, mientras que capitales chinos buscan ingresar con productos de maquillaje. “Van a traer sus marcas líderes. En el caso de Rusia, se trata de una firma destacada en fragancias, y los chinos llegan con una marca de maquillaje casi del tamaño de L’Oréal, pero con precios muy competitivos. Probablemente las veremos en el mercado este año”, dijo.

El atractivo de un sector que supera los S/9,400 millones en facturación también ha despertado el interés de inversionistas chilenos y franceses. Uno de los casos más destacados es el de la cadena chilena DBS Beauty Store, que planea su arribo a Perú. Con más de 70 tiendas en Chile, esta firma combina espacios en centros comerciales y puerta a calle, ofreciendo más de 8,000 productos de más de 200 marcas, abarcando categorías como maquillaje, cuidado de la piel, cabello y fragancias.

Según un informe de Perú Retail, su llegada está programada para abril de 2025, con su primera tienda en el Real Plaza Centro Cívico en Lima.

Categorías con oportunidades

El estudio de Copecoh, en colaboración con Kantar, también analizó el desempeño de las distintas categorías dentro del sector belleza en 2024. Las fragancias lideraron el crecimiento con un 13%, seguidas por los productos capilares (8%), maquillaje y productos de higiene corporal (4% cada uno), tratamiento corporal (3%) y tratamiento facial (2%).

“La categoría de tratamiento facial ha mostrado una desaceleración en su crecimiento, luego de liderar la expansión en 2021, 2022 y 2023. Ahora ha alcanzado un punto de meseta”, explicó Acevedo.

Según el experto, este estancamiento responde a tres factores. El primero es la madurez del mercado, donde la alta demanda de años anteriores ha estabilizado el crecimiento. El segundo factor es la simplificación de rutinas: “Antes, el tratamiento facial incluía hasta seis pasos con limpiadoras, humectantes, tónicos, sueros, mascarillas y más. Hoy, el 70% de los consumidores buscan reducir su rutina a solo tres pasos”, señaló.

El tercer y más determinante factor es la pérdida de posicionamiento de la categoría y el abuso de los descuentos, lo que ha deteriorado la percepción del valor de estos productos. “Realizamos un estudio con más de 1,500 personas y encontramos que el precio es el último factor que considera un consumidor en esta industria. Lo más relevante sigue siendo la calidad, la marca, las promociones y el origen del producto”, señaló un experto.

Reducir los precios sin una estrategia adecuada puede tener consecuencias irreversibles, añadió. “Si vendes una crema a US$ 10 y luego la bajas a US$ 5, ya no podrás volver a subirla. Lo recomendable es aplicar estrategias de marketing de promoción, pero no de reducción de precio. No se debe afectar el posicionamiento”, advirtió.

Además, para el gremio se ha observado que algunas marcas coreanas han desestabilizado el mercado con precios bajos, afectando la percepción de valor en la categoría. Con miras a 2025, se busca revertir esta tendencia con iniciativas como la primera feria de skincare, que se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre. “Se espera la asistencia de 8,000 personas en este evento”, concluyó.