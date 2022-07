LVMH está vendiendo el negocio de Sephora en Rusia al gerente general local, dijo la compañía el lunes en un comunicado enviado por correo electrónico. A principios de marzo, el grupo cerró temporalmente sus tiendas rusas.

La salida de Sephora se produce al tiempo que las sanciones europeas y estadounidenses impuestas al país han hecho que las operaciones en Rusia sean cada vez más complejas. La compañía se une a Nike Inc. que también anunció el mes pasado que saldría de Rusia.

”Parece muy racional que las empresas occidentales en general no sigan pagando alquiler y mano de obra en Rusia si no se pueden reanudar las operaciones”, dijo por correo electrónico Luca Solca, analista de Sanford C Berstein.

La medida brindará “continuidad” a los empleados, dijo Sephora, que empleó a 1.200 trabajadores en 88 tiendas rusas y en operaciones para respaldar el sitio web de la empresa en el país.

El nuevo propietario operará el negocio bajo la marca “Ile de Beaute”. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio, dijo Sephora.

Rusia representa entre el 2% y el 3% del mercado mundial de artículos personales de lujo, según un estimado de Bain.

Sephora es la segunda marca más grande de LVMH por ingresos después de Louis Vuitton y su sexta marca más rentable, según estimaciones de HSBC. LVMH no desglosa los resultados financieros por marca.