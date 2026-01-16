Las intensas lluvias que se registran en el oriente y sur del país continúan generando graves afectaciones a la infraestructura vial y a la conectividad de diversas localidades. En las regiones de Moquegua y Ayacucho, huaicos y deslizamientos de tierra provocaron el colapso de puentes, dejando incomunicados a varios poblados.

En Moquegua, un huaico destruyó por completo el puente El Pedregal, ubicado en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro. El incidente se produjo en la zona alta de la región, luego de las lluvias persistentes registradas en las últimas horas. La activación de la quebrada El Volcán originó el deslizamiento de lodo y piedras que arrasó con la estructura.

El puente cumplía un rol clave en la conexión de Quinistaquillas con otras localidades de la ruta hacia Arequipa, por lo que su colapso dejó aislados a varios centros poblados. A ello se suman las lluvias intensas reportadas en distritos como Torata, Caruma, Cuchumbaya, Ubinas, Coalaque, Tonoaya y Puquina, que vienen afectando el tránsito en la vía Moquegua–Omate–Arequipa, donde el paso vehicular permanece restringido en distintos tramos.

Pobladores de la zona difundieron videos del momento del colapso y solicitaron la intervención inmediata de Defensa Civil y de la Dirección Regional de Transportes de Moquegua, así como el envío de maquinaria pesada para restablecer la conectividad vial.

Un huaico destruyó por completo el puente El Pedregal, en Moquegua. Foto: Captura Canal N.

Ayacucho: colapso de puente en Sancos aísla a cinco comunidades

En Ayacucho, la situación es similar. El colapso total del puente del anexo de Palca dejó aisladas a cinco comunidades del distrito de Sancos, en la provincia de Lucanas. El alcalde distrital, Eder Allcca Medina, informó que la estructura cedió alrededor de las once de la noche del martes, impidiendo el tránsito de personas y vehículos, así como el traslado de alimentos y medicinas.

Las comunidades afectadas son Palca, Chicalli, San Luis Bajo, Calapampa y Condorarma, cuyos pobladores ahora dependen de rutas alternas de alto riesgo o permanecen completamente incomunicados. El burgomaestre señaló que intentó comunicarse sin éxito con la vicegobernadora regional, Tania Vila Sosa, para alertar sobre la emergencia y exigir apoyo inmediato del Gobierno Regional de Ayacucho y del Ejecutivo.

Allcca Medina advirtió que las lluvias continuarán y remarcó que no se debe esperar la pérdida de vidas para intervenir. Asimismo, solicitó el envío urgente de víveres, carpas y donaciones para las familias afectadas, y recordó que esta situación se repite cada año durante la temporada de lluvias.

Ante el colapso, la Defensoría del Pueblo instó al Poder Ejecutivo a actuar de manera inmediata y disponer con carácter de urgencia la instalación de un puente modular.

#Ayacucho 🚨Ante el colapso del puente en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas (Ayacucho), hecho que ha dejado 5 distritos aislados, la Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a actuar de manera inmediata y disponer con carácter de urgencia la instalación de un… pic.twitter.com/ixbua6J4Hb — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) January 15, 2026

Emergencia en Tarapoto por lluvias intensas

La ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, enfrentó nuevamente una situación de emergencia tras una intensa lluvia registrada durante la tarde y noche, que provocó inundaciones, la activación de quebradas y un aumento repentino del caudal del río Cumbaza , uno de los principales afluentes de la zona amazónica. El evento, previamente alertado por el Senamhi, se presentó con gran intensidad, acompañado de fuertes vientos y precipitaciones que superaron la capacidad de drenaje de la ciudad.

LEA TAMBIÉN: Hay 64 carreteras afectadas por desastres tras intensas lluvias a nivel nacional

Las lluvias impactaron directamente en Tarapoto y en los distritos de La Banda de Shilcayo y Morales, donde se reportó el ingreso de agua a viviendas, aniegos en vías públicas y el desplazamiento de motocicletas y otros vehículos livianos arrastrados por la corriente. La situación fue registrada en tiempo real por medios de comunicación, mientras las autoridades y organismos de emergencia activaban protocolos de respuesta ante el riesgo de nuevos desbordes y la continuidad de las precipitaciones.

Uno de los principales focos de alerta fue el incremento del caudal del río Cumbaza, considerado un eje natural clave de Tarapoto. Tras mantenerse en niveles bajos durante gran parte del verano amazónico, las lluvias acumuladas desde el día previo generaron un aumento abrupto de su corriente, lo que encendió las alarmas entre los pobladores de zonas vulnerables, especialmente en sectores de La Banda de Shilcayo.