Ante las constantes lluvias que se registran en la región Cusco y la activación de emergencias en provincias, las autoridades locales evalúan el cierre del parque arqueológico de Choquequirao, ubicado entre las provincias de Anta y La Convención.

El lunes 12 de enero se reunieron responsables de la Dirección de Cultura, la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), y la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) de Cusco, para analizar la restricción de ingreso de visitantes.

Miguel Oscco Abarca, director de la ORGRDS, informó que existe la posibilidad, ante los reportes y pronósticos del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi) para el primer trimestre de este año, y que las lluvias se intensificarían mucho más en marzo.

“Para enero y febrero las lluvias estarán entre lo normal y superior, para marzo será superior a lo normal. Hay que tomar las previsiones, lo que queremos es salvaguardar la vida de las personas, de los turistas, de los operadores, de los trabajadores”, enfatizó.

Su instancia, que reporta las emergencias y promueve la respuesta inmediata, afirmó que el camino de ingreso a Choquequirao, por la zona de “Cachora” Apurímac, presenta cierto nivel de riesgo y peligrosidad en puntos críticos “si hay que recomendar el cierre, lo vamos a hacer, es una posibilidad, eso lo vamos a definir el viernes”, aclaró.

En tanto, el titular de la Gercetur Cusco, Rosendo Baca Palomino, afirmó que están en alerta ante posibles deslizamientos que por la época de lluvias es permanente “la posibilidad de un cierre temporal será en salvaguarda de la salud y seguridad de nuestros visitantes”, dijo.

Evaluación técnica nueva ruta

Este cierre también sería por la nueva ruta Santa Teresa-Choquequirao, que demanda de ocho horas de caminata cuesta arriba, para el efecto se convocará a autoridades de la municipalidad distrital de Santa Teresa, La Convención, para una evaluación técnica.

Enormes rocas

El 10 de marzo del 2025 se suspendió el ingreso de turistas a Choquequirao, tras el reporte de caída de enormes rocas que dañaron un puente peatonal sobre el río Apurímac y “playa Rosalinas”. El desprendimiento provocó la rotura de cables tensores del puente.

También se produjo un huaico de gran magnitud que destruyó el pontón sobre el riachuelo Chunchumayo, ubicado en el tramo de Marampata a Choquequirao, lo que dejó aislada la zona monumental de Choquequirao.

Las lluvias generado también derrumbes en otros tramos del camino, entre Capuliyoc - Chiquisca - Playa Rosalinas.