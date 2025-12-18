La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, Katy Ugarte (JP- VP-BM), expresó su preocupación y lamentó que la situación de la ciudadela inca de Machu Picchu continúe “en ciernes”.

A tres meses del pronunciamiento de la fundación New 7 Wonders, que alertó sobre deficiencias en la gestión del principal destino turístico del país, la parlamentaria sostuvo que “pocas cosas han cambiado y eso es inaceptable para un patrimonio que sostiene la economía de miles de familias”.

En ese sentido, Ugarte recordó que el comunicado emitido en setiembre por New 7 Wonders advertía sobre la masificación turística sin planificación, el incremento desmedido de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, las deficiencias en el transporte terrestre y los conflictos sociales en la zona. “Estamos hablando de problemas que impactan directamente en el consumidor: turistas nacionales y extranjeros que pagan más por un servicio deficiente y comunidades locales que no ven reflejados los beneficios del turismo”, señaló la congresista, quien remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar servicios públicos eficientes y transparentes.

La titular de la comisión también aludió a las declaraciones del director de New 7 Wonders, Jean Paul de la Fuente, quien en una entrevista a El Comercio aseguró que, durante los últimos cinco años, el Estado peruano no se había comunicado formalmente con la organización. “Lo que se evidencia es un ‘desfile de memorandos’ sin resultados concretos. Esa descoordinación termina perjudicando al consumidor y deteriorando la imagen del país”, afirmó Ugarte, subrayando que la ausencia de una autoridad clara genera vacíos de responsabilidad.

De acuerdo con información difundida por el sector privado, De la Fuente tiene previsto visitar Machu Picchu el próximo 15 de enero para evaluar la respuesta estatal ante la alerta internacional. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura ha reconocido únicamente a la Unesco como organismo competente para calificar la situación de la ciudadela, mientras que las reuniones sostenidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no han derivado en cambios sustantivos.

Ugarte insistió en su proyecto de ley para la creación de una autoridad autónoma que gestione el Valle Sagrado y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. El referido proyecto plantea que dicho organismo esté presidido por el gobierno regional y adscrito al Mincul. “Nuestro deber es asegurar que cualquier nueva autoridad responda al interés público y no reproduzca los problemas actuales”, concluyó.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, subrayó que New7Wonders no puede quitar título de nueva maravilla del mundo a Machu Picchu.

Silva: New7Wonders no puede quitar título a Machu Picchu

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, rechazó la advertencia de la organización New7Wonders sobre una posible pérdida del título de Machu Picchu como una de las nuevas maravillas del mundo. Según indicó, la votación global que otorgó dicho reconocimiento ya concluyó y la entidad no tiene autoridad legal ni cultural para revertir el resultado.

Silva advirtió en Canal N que la visita del presidente de New7Wonders anunciada para el 15 de enero carece de sustento jurídico y que detrás de estas declaraciones existirían intereses privados que buscan hacer negocios con el turismo nacional.

New7Wonders busca acuerdos comerciales con el Estado

Según Silva, la organización ha solicitado al gobierno peruano que la reconozca como la única autoridad mundial para certificar monumentos históricos. Además, habría planteado la instalación de espacios propios dentro de Machu Picchu y en regiones amazónicas como Loreto, San Martín o Ucayali, donde también promueve la inclusión del Amazonas como maravilla natural.

El exministro consideró que estas exigencias no se han comunicado públicamente, pero forman parte de una estrategia comercial que debe ser observada con cautela. “No nos pueden quitar nada porque ya fuimos elegidos por votación mundial. Lo que buscan es obtener beneficios del Estado”, sostuvo.

Deficiencias en gestión y mafias locales en Machu Picchu

Durante la entrevista, Silva reconoció que existen múltiples deficiencias en la experiencia turística de Machu Picchu. Criticó la venta presencial de entradas, que según dijo, fue reinstaurada durante el gobierno de Pedro Castillo por presión de mafias locales que revenden boletos.

También denunció que el transporte de turistas hacia la ciudadela está controlado por grupos informales que han llegado a excavar los rieles del tren, poniendo en riesgo vidas humanas. Afirmó que estos actos, sin sanción penal, configuran tentativas de atentado y reflejan una falta de autoridad en la zona.

Propuesta de una autoridad autónoma liderada por Mincetur

Silva respaldó la creación de una autoridad autónoma para la gestión de Machu Picchu, siempre que esté liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Rechazó la propuesta del gobernador regional del Cusco de que esta autoridad esté conformada por funcionarios locales.

“La experiencia del turista no depende de Mincetur, sino del Ministerio de Cultura, el Interior, el gobierno regional y la municipalidad de Machu Picchu. Mincetur atrae al turista, pero otros lo atienden mal”, explicó. Por ello, propuso una estructura que reúna a todas las instituciones bajo liderazgo técnico nacional.

Recursos del canon sin rendición de cuentas

El exministro cuestionó también la falta de transparencia en el uso de los más de 60 mil millones de soles que han recibido gobiernos regionales y municipios de Cusco por concepto del canon gasífero. Aseguró que distritos como Echarate aún carecen de servicios básicos a pesar de los altos ingresos.

Preguntó públicamente al gobernador regional por el destino de estos fondos y sostuvo que el argumento de que se necesita la recaudación de Machu Picchu para obras no se justifica si no se rinden cuentas de los recursos ya transferidos.

Incrementar aforo e infraestructura turística

Silva también propuso ampliar el número de visitantes diarios a Machu Picchu, señalando que no existe un estudio definitivo que justifique el actual límite de 5.400 personas por día. Sostuvo que en otros destinos arqueológicos similares se permite el ingreso de más turistas sin afectar su conservación.

Además, recordó que durante su gestión en 2011 propuso construir teleféricos hacia Machu Picchu, Choquequirao y Kuélap. De los tres, solo el de Kuélap está en funcionamiento. Lamentó que intereses regionales impidieran avances en el Cusco bajo argumentos no técnicos.