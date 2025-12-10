Más de veinte cámaras empresariales y colegios profesionales del Cusco denuncian que la ley alertaron con máxima preocupación sobre las consecuencias que tendría la aprobación definitiva del proyecto de ley (11277) que propone crear una “Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu”, presidida por el Gobierno Regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura.

Esta iniciativa, indicaron a través de un comunicado, que ya fue aprobada en primera votación en el Pleno del Congreso, no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente.

“Machu Picchu no es solo un símbolo regional. Es un patrimonio del Perú y del mundo. Su gestión debe estar a la altura”, manifestaron.

El comunicado sostiene que la nueva entidad desnaturaliza las competencias técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), único sector con experiencia en promoción turística internacional, y desconoce las advertencias de la Unesco y de estudios especializados sobre la necesidad de fortalecer, y no fragmentar, la gobernanza del santuario.

“Lo que está en juego no es menor: hablamos del principal destino turístico del Perú, ícono de nuestra identidady motor clave de la economía cusqueña y nacional. Machu Picchu no puede politizarse ni quedar sujeto a los vaivenes de gestiones regionales cuya experiencia, capacidades y criterios técnicos en la gestión del turismo sostenible resultan más que cuestionables”, se lee en el comunicado.

Agregaron que la propuesta legislativa fue introducida de manera subrepticia-como disposición adicional en un proyecto ajeno-sin debate técnico adecuado, sin consulta multisectorialy sin evaluar su impacto económico, ambiental ni turístico. Se trata de una medida precipitada, carente de sustento, y profundamente riesgosa para la sostenibilidad del Santuario Histórico y el Valle Sagrado del Cusco.

Los signos de alarma:

Para los distintos gremios, la propuesta:

Ignora las funciones técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), único sector con competencias para el desarrollo de la actividad turística y su promoción internacional.

Desconoce los riesgos advertidos por la UNESCO, la OMT y estudios del IPE sobre la sobrecarga turística, infraestructura insuficiente y mala gestión, que ya amenazan el estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Perú ha sido recientemente reconocido en los World Travel Awards como el mejor destino cultural y Machu Picchu como el mejor atractivo turístico del mundo. Este reconocimiento es fruto del trabajo coordinado del sector público y privado y de organismos como Promperú. Entregar la gestión de Machu Picchu a una autoridad regional sin visión de competitividad ni enfoque multisectorial pondría en serio riesgo esta posición privilegiada.

“Exhortamos al Congreso de la República a no convalidar esta medida en segunda votación”, invocaron al Congreso.

Por el contrario, añadieron, hacemos un llamado urgente para impulsar la creación de una verdadera Autoridad Autónoma de Gestión, presidida por el Mincetur y adscrita a dicho sector, y con participación técnica de los ministerios competentes, el Gobierno Regional, gobiernos locales, sector privado y sociedad civil. “Solo una entidad con liderazgo nacional, visión de largo plazo y autonomía técnica podrá asegurar la conservación del Santuario y su aprovechamiento sostenible”.

Entre los gremios que lanzaron la alerta están: