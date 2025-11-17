Los empresarios prefieren proyectos ya encaminados antes que nuevas construcciones. (Foto: Andina)
Los empresarios prefieren proyectos ya encaminados antes que nuevas construcciones. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

De cara al 2026, la Cámara de Comercio de Cusco proyecta una moderada recuperación de la inversión privada, que podría crecer al menos un 1% y superar los S/ 250 millones en capitales nuevos, siempre que el clima electoral aporte estabilidad. Este eventual repunte estaría impulsado por el dinamismo del sector hotelero, que concentra la mayor parte de los proyectos en marcha. Destacan la operación del hotel Hampton —una de las inversiones más importantes de los últimos años, con más de US$ 20 millones—, el ingreso de cadenas como Melia, Quema y Hacienda Hoteles. A ello se suma la posible reactivación del segundo mall de Cusco y el crecimiento del comercio y el retail en la región. ¿Qué otros proyectos podrían marcar el rumbo económico de Cusco en los próximos años?

TE PUEDE INTERESAR

Cusco: proponen una administración comunal para gestionar la “Montaña de 7 colores”
Meliá alcanzará cuatro hoteles en Perú con próxima apertura en Cusco para 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.