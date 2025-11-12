Sandro Botteri, jefe corporativo de Sostenibilidad de Intursa, señaló que vienen desplegando una serie de iniciativas de sostenibilidad con los hoteles de la cadena. Así, siguen expandiendo el programa de donación de alimentos con el Banco de Alimentos Perú y ahora están trabajando en implementar el programa en el Hotel Paracas, para lograr que el 100% de sus hoteles estén involucrados activamente en ese programa.

Asimismo, a través del hotel Tambo del Inka, desarrollan desde 2024 un programa para promover buenas prácticas de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en alianza con Aporta e instituciones educativas de Urubamba. En ese año, también presentaron oficialmente el Programa de Desarrollo de Proveedores Locales.

El Tambo del Inka, un establecimiento de lujo ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, es el único hotel de Urubamba que tiene una estación de tren privada. (Foto: Marriott).

“A nivel presupuestal, la sostenibilidad está incorporada en cada uno de nuestros hoteles. Año tras año evaluamos nuestras acciones y objetivos con el fin de fortalecer los proyectos existentes e implementar nuevas iniciativas, lo que nos permite incrementar progresivamente nuestro impacto positivo”, comentó a Gestión.

En los últimos años, refirió que también han desarrollado el programa “Familias Saludables INTURSA” (escolaridad, salud mental, desarrollo infantil temprano y más para colaboradores), implementaron el “Comité de diversidad, equidad e inclusión” y miden la huella de carbono. Además, en 2024 establecieron una alianza con SINBA, una empresa social especializada en la gestión sostenible de residuos.

Agregó que otro de los programas se desarrolla en alianza con la organización Mantay, que cuenta con una casa de acogida que brinda apoyo integral a madres adolescentes y sus hijos.

Hotel Paracas es operado por Intursa.

Estatus Biosphere Committed

Después de muchos años de trabajo, Botteri destacó que Intursa adoptó el estatus Biosphere Committed. A través de un largo proceso de auditoría, refirió que visibilizaron todas las acciones desarrolladas en distintos frentes de la sostenibilidad.

“Esta distinción nos permite mostrar cómo cuidamos a nuestros colaboradores, cómo nos conectamos con nuestros clientes y qué experiencias ofrecemos a nuestros huéspedes que generan un impacto positivo en las comunidades. Además, reconoce todos los avances alcanzados en nuestros programas sociales y ambientales”, anotó.

Tras ese reconocimiento, mencionó que actualmente se están preparando para la segunda etapa de la certificación Biosphere. Si bien ya han obtenido el distintivo Biosphere Committed en cada uno de sus hoteles, el siguiente paso requiere un nuevo proceso de auditoría enfocado en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

The Westin Lima Hotel & Convention Center, operado por Intursa, destaca por su ubicación estratégica en el centro financiero de Lima y su infraestructura de clase mundial. (Foto: Hotevia).

Metas y alianza en la mira

Consultado por las metas de sostenibilidad de Intursa, el ejecutivo afirmó que estas implican reducir emisiones, obtener certificaciones de sostenibilidad y generar mayores eficiencias en el uso energético e hídrico. En el ámbito social y medioambiental, cada hotel cuenta con metas específicas de horas de voluntariado por colaborador.

Para lograr estos objetivos, resaltó que las alianzas son un pilar fundamental de la gestión de sostenibilidad, pues les permiten llegar más lejos y potenciar el impacto. Actualmente, trabajan junto con organizaciones como el Banco de Alimentos Perú, Aporta, Casa Ronald, Sinba, Perú Pendiente, Casa Mantay, Enseña Perú, Turismo Cuida, entre otras.

“Seguiremos explorando nuevas oportunidades dentro de la industria para fortalecer la sostenibilidad en cada una de nuestras unidades de negocio”, finalizó.