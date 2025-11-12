La industria hotelera enfrenta crecientes exigencias por su huella ambiental en el mundo. La ONU Turismo revela que el sector hotelero es uno de los principales generadores de empleo e ingresos económicos, pero también uno de los que utiliza más energía: los hoteles y otros tipos de alojamiento representan entre el 2% y el 5% del total del CO2 emitido por el sector turístico. En Perú, donde los destinos turísticos combinan riqueza natural y patrimonial con alta demanda de alojamiento, el desafío de reducir emisiones se vuelve aún más complejo. En este contexto, Inversiones Nacionales de Turismo (Intursa), del Grupo Breca, toma medidas y va por alianzas para avanzar en sus metas de sostenibilidad.
