Metro Hotels avanza con el desarrollo de los hoteles Hampton by Hilton en Perú. (Foto: difusión).
A mediados de 2014, Hilton Worldwide anunció la firma de un acuerdo con Metro Hotels de Colombia para abrir ocho nuevos hoteles Hampton by Hilton en América Latina, incluyendo cuatro en Perú y cuatro en Chile. En medio del desarrollo de esas inversiones, la pandemia de la covid y las crisis políticas impactaron la ejecución de los proyectos en el mercado local; sin embargo, la compañía del país vecino ha logrado abrir ya tres hoteles en el país, incluyendo el recientemente inaugurado Hampton by Hilton Cusco. Ahora, activa la siguiente iniciativa comprometida y está atenta a otras oportunidades.

