El Centro Histórico de Cusco recibió la Jerarquía 4, la máxima distinción turística otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en reconocimiento a su valor, autenticidad y relevancia internacional.

Esta distinción, formalizada en la Resolución Viceministerial N.° 0059-2025-MINCETUR/VMT, posicionó a Cusco como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y eleva a doce los recursos nacionales con la máxima jerarquía otorgada por el Mincetur.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, entregó el reconocimiento al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo en una ceremonia realizada en la sede del ministerio.

Asimismo, durante el evento, la funcionaria anunció la priorización de inversiones y promoción turística para el Centro Histórico y mencionó la posible jerarquización de otros atractivos como el Templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas y el Parque Arqueológico de Saqsaywaman.

“Esta jerarquización es una hoja de ruta para seguir cuidando y potenciando el valor cultural y turístico del Cusco, en el marco de las acciones de diversificación turística que impulsa el sector”, mencionó la ministra.

Cabe precisar que el proceso de evaluación fue realizado por el Mincetur tras el pedido del Gobierno Regional de Cusco. En ello, se evaluaron criterios de singularidad, conservación, afluencia turística y valor simbólico.

Además, se propusieron acciones prioritarias como mejorar seguridad, limpieza, movilidad y el cumplimiento de normas patrimoniales en el Centro Histórico de la ciudad.