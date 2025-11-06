Centro Histórico de Cusco obtiene Jerarquía 4. Foto: GEC
Centro Histórico de Cusco obtiene Jerarquía 4. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en reconocimiento a su valor, autenticidad y relevancia internacional.

Esta distinción, formalizada en la Resolución Viceministerial N.° 0059-2025-MINCETUR/VMT, posicionó a Cusco como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y eleva a doce los recursos nacionales con la máxima jerarquía otorgada por el Mincetur.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, entregó el reconocimiento al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo en una ceremonia realizada en la sede del ministerio.

LEA TAMBIÉN: Cusco: Corpac avanza en mejoramiento de pista de aterrizaje de aeropuerto Velasco Astete

Asimismo, durante el evento, y mencionó la posible jerarquización de otros atractivos como el Templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas y el Parque Arqueológico de Saqsaywaman.

“Esta jerarquización es una hoja de ruta para seguir cuidando y potenciando el valor cultural y turístico del Cusco, en el marco de las acciones de diversificación turística que impulsa el sector”, mencionó la ministra.

LEA TAMBIÉN: Hudbay reanuda operaciones en la mina Constancia en Perú tras una serie de protestas

Cabe precisar que En ello, se evaluaron criterios de singularidad, conservación, afluencia turística y valor simbólico.

Además, se propusieron acciones prioritarias como mejorar seguridad, limpieza, movilidad y el cumplimiento de normas patrimoniales en el Centro Histórico de la ciudad.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, entregó el reconocimiento al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Foto: Mincetur
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, entregó el reconocimiento al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Foto: Mincetur

TE PUEDE INTERESAR

Exportaciones ya suman US$ 62,864 millones a septiembre, ¿qué productos las impulsaron?
¿Cortar consultorías en el Estado otra vez en la mira del MEF? Lo que dijo la ministra
Filipinas como ventana clave para las exportaciones peruanas: los 7 productos que “brillarían”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.