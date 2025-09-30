Adverso. La región imperial está en alrededor de 20% por debajo de sus niveles máximos del PBI de turismo, apuntó Juan Carlos Odar. | Foto: Andina.
Ricardo Guerra Vásquez
Perú registró un crecimiento de 2.8% en el segundo trimestre del año y se coloca en camino a superar el umbral del 3%, según estiman proyecciones gubernamentales. Sin embargo, este avance no resulta generalizado para todas las regiones, incluso, se observan algunos casos severamente complicados.

