La subsidiaria en Perú de Gilat Satellite Networks Ltd. suscribió un acuerdo adicional con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) por US$ 25 millones, destinado a la migración y modernización de la red regional de banda ancha en la región Cusco.

El contrato tendrá una duración de cinco años y contempla una primera etapa de implementación en los próximos 12 meses. Según lo previsto, el proyecto permitirá brindar conectividad de 200 Mbps a 208 instituciones públicas (entre colegios, centros de salud y comisarías), además de 69 puntos de acceso wifi gratuito en zonas rurales.

“En colaboración con Pronatel, estamos impulsando la inclusión digital al brindar la infraestructura de alta velocidad necesaria para fortalecer los servicios públicos esenciales en las comunidades más remotas del Perú”, afirmó Arieh Rohrstock, vicepresidente sénior corporativo y presidente de Gilat Perú.

El proyecto permitirá brindar conectividad de 200 Mbps a 208 instituciones públicas en Cusco (entre colegios, centros de salud y comisarías). (Foto: GEC).

Gilat opera infraestructura clave en conectividad

El nuevo encargo a Gilat en Cusco se suma a la cartera de proyectos que la empresa gestiona en el país, en el marco de su relación sostenida con el Estado peruano para ampliar el acceso digital en regiones de baja cobertura.

La compañía mantiene contratos vigentes en varias regiones del país, en coordinación con el sector público, para ofrecer infraestructura satelital y terrestre orientada a servicios esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana. “Nuestras décadas de experiencia en la implementación de iniciativas de conectividad a gran escala en todo Perú nos permiten completar esta migración de forma rápida y eficaz”, señaló el ejecutivo.

Pronatel, programa adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecuta proyectos de conectividad bajo la Ley N.º 29904, incluyendo la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Gilat expande banda ancha y prueba modelo de operador neutro

Gilat está próxima a iniciar operaciones en la región Amazonas como parte de la ampliación del proyecto regional de banda ancha, tras suscribir en 2024 una adenda con Pronatel por US$ 17 millones. Esta extensión busca conectar 35 localidades, 37 escuelas y seis centros de salud, consolidando seis proyectos en total en distintas regiones del país.

Además, Gilat avanza en una nueva adenda con Pronatel para mejorar la velocidad de conexión en sus proyectos regionales, pasando de cuatro a 200 megas. En una primera etapa, las regiones beneficiadas serán Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco, con miras a tener todo listo para el próximo año escolar.

Paralelamente, la empresa trabaja en implementar el modelo de operador neutro en zonas rurales, utilizando su red de fibra óptica existente. Gilat planea lanzar un piloto en una de las seis regiones donde ya opera, con inversiones dirigidas a ofrecer servicios de internet residencial sin competir directamente con empresas como Pangea.