Gilat está próxima a iniciar operaciones en la región Amazonas como parte de la ampliación del proyecto regional de banda ancha. (Foto: difusión).
Edgar Velito
La subsidiaria en Perú de suscribió un acuerdo adicional con el por US$ 25 millones, destinado a la migración y modernización de la red regional de banda ancha en la región Cusco.

El contrato tendrá una duración de cinco años y contempla una primera etapa de implementación en los próximos 12 meses. Según lo previsto, el proyecto permitirá brindar conectividad de 200 Mbps a 208 (entre colegios, centros de salud y comisarías), además de 69 puntos de acceso en zonas rurales.

“En colaboración con estamos impulsando la al brindar la infraestructura de alta velocidad necesaria para fortalecer los esenciales en las comunidades más remotas del Perú”, afirmó Arieh Rohrstock, vicepresidente sénior corporativo y presidente de Gilat Perú.

El proyecto permitirá brindar conectividad de 200 Mbps a 208 instituciones públicas en Cusco (entre colegios, centros de salud y comisarías). (Foto: GEC).
Gilat opera infraestructura clave en conectividad

El nuevo encargo a en Cusco se suma a la cartera de proyectos que la empresa gestiona en el país, en el marco de su relación sostenida con el Estado peruano para ampliar el acceso digital en regiones de baja cobertura.

La compañía mantiene contratos vigentes en varias regiones del país, en coordinación con el sector público, para ofrecer y terrestre orientada a servicios esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana. “Nuestras décadas de experiencia en la implementación de iniciativas de a gran escala en todo Perú nos permiten completar esta migración de forma rápida y eficaz”, señaló el ejecutivo.

, programa adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecuta proyectos de conectividad bajo la Ley N.º 29904, incluyendo la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Gilat expande banda ancha y prueba modelo de operador neutro

como parte de la ampliación del proyecto regional de banda ancha, tras suscribir en 2024 una adenda con Pronatel por US$ 17 millones. Esta extensión busca conectar 35 localidades, 37 escuelas y seis centros de salud, consolidando seis proyectos en total en distintas regiones del país.

Además, Gilat avanza en una nueva adenda con Pronatel para mejorar la velocidad de conexión en sus proyectos regionales, pasando de cuatro a 200 megas. En una primera etapa, las regiones beneficiadas serán Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y, con miras a tener todo listo para el próximo año escolar.

Paralelamente, la empresa trabaja en implementar el modelo de operador neutro en zonas rurales, utilizando su red de existente. Gilat planea lanzar un piloto en una de las seis regiones donde ya opera, con inversiones dirigidas a ofrecer servicios de sin competir directamente con empresas como Pangea.

