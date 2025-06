Según el ejecutivo, está próxima a entrar en operaciones la ampliación del proyecto regional en Amazonas , iniciativa para la cual se suscribió en 2024 una adenda con Pronatel —entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— por un monto de US$ 17 millones. Esta ampliación extiende el contrato original firmado en 2018 y tiene como objetivo conectar 35 nuevas localidades, 37 escuelas y 6 centros de salud.

Con este nuevo avance, Gilat consolida un total de seis proyectos regionales implementados a través de contratos con Pronatel. Estos incluyen las regiones de Amazonas, Ica, Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica . Como se sabe, Gilat es responsable de la implementación y operación de los proyectos regionales de banda ancha promovidos por el Pronatel.

“Estamos a punto de iniciar operaciones en Amazonas. La última vez mencionamos que estábamos cerca, pero debido a cambios internos en Pronatel, aún no se ha concretado. Esperamos que se dé esta semana, con lo cual ya tendríamos nuestras seis regiones en etapa de operación”, señaló Rohrstock. Además de la puesta en marcha en Amazonas, Gilat ya tiene encaminada una nueva adenda con Pronatel para ampliar las velocidades de conexión en los proyectos regionales existentes.

Asimismo, trabajan en la ampliación de velocidades en los primeros proyectos, con el fin de que los servicios brindados a escuelas, comisarías y centros de salud pasen de 4 megas a 200 megas. “Esto permitirá ofrecer una conexión de mayor calidad, que beneficie a los alumnos y a las demás entidades, mejorando así su acceso a internet y la prestación de servicios a través de las redes”, explicó el ejecutivo.

En ese contexto, adelantó que, en una primera etapa, serán cuatro las regiones que se beneficiarán con este incremento de velocidad como son Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco . “Esperamos que la firma de la adenda se concrete durante este mes, de modo que podamos comenzar con la implementación lo antes posible y tener todo listo para el inicio del próximo año escolar”, puntualizó.

Gerente general de Gilat Perú, Arieh Rohrstock. (Fotos: Joel Alonzo/GEC)

Operador neutro avanza

En un contexto de consolidación en el mercado de telecomunicaciones, Gilat continúa avanzando hacia la implementación del modelo de operador neutro, un interés que viene gestándose desde el año pasado. Este nuevo rol permitiría aprovechar de forma más eficiente la infraestructura instalada (su red de fibra óptica), especialmente en zonas rurales.

“Para implementar este proyecto, necesitamos contar con un contrato ancla con uno de los operadores”, indicó Rohrstock. En ese sentido, confirmó que Gilat ya está en conversaciones con algunas empresas para evaluar la viabilidad del modelo y concretar , durante este año (hacia el segundo semestre), un primer piloto en alguna de las seis regiones donde actualmente opera.

¿A qué tipo de empresas apunta Gilat? Indicó que la figura está dirigida a grandes compañías que ya cuentan con cobertura o que brindan servicios de internet residencial.

¿Competencia de Pangea?

Consultado sobre si Gilat podría posicionarse como competidor directo de Pangea —la empresa de fibra óptica de Telefónica Hispam (que no ha sido vendido a Integra Tec)—, el ejecutivo descartó ese enfoque. “Nuestra visión es de colaboración. No buscamos competir con Pangea, sino complementarla. En zonas rurales no se trata de duplicar infraestructura, sino de unir capacidades para ampliar la cobertura”, señaló.

Así, reiteró que la meta de Gilat para este año es cerrar al menos un piloto como operador neutro en una región determinada, con inversiones dirigidas a llevar conectividad hasta los hogares . “Estamos analizando en qué zona realizaríamos la primera inversión para desplegar infraestructura que nos permita tener homepasses (puntos de conexión en hogares). Eso es lo que permitirá brindar servicios residenciales en las zonas rurales donde ya tenemos presencia”, manifestó.

Aunque evitó precisar cifras, el ejecutivo reconoció que la inversión necesaria no será menor. “Cuando hablo de un piloto, me refiero a definir la región donde iniciaríamos la inversión para habilitar esa capilaridad necesaria”, aclaró.