Gilat Satellite Networks Ltd., multinacional israelí especializada en soluciones de comunicaciones satelitales, presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2025 con una combinación de expansión global y desafíos en América Latina. A pesar de un incremento del 21 % en sus ingresos totales —alcanzando los US$ 92 millones—, las ganancias no cumplieron con las expectativas del mercado, lo que provocó una caída del 10.3 % en el valor de sus acciones, según Zacks Investment Research.

A nivel estratégico, la compañía ha reestructurado su operación en tres divisiones principales: Gilat Defensa, Gilat Comercial y Gilat Perú. Esta última, aunque representa solo el 5 % de los ingresos globales de Gilat, tiene un peso importante por su impacto en zonas rurales y alejadas de nuestro país, donde la conectividad aún es limitada, según la compañía satelital.

¿Por qué cayeron los ingresos de Gilat en Perú?

Durante el primer trimestre de 2025, los ingresos de la unidad Gilat Perú bajaron de US$17.7 millones a US$4.8 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dicha reducción se atribuye a retrasos en la renovación de proyectos existentes, así como al aplazamiento de nuevas licitaciones públicas vinculadas al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, según la investigación de inversiones Zacks.

Según el informe, también se registró un avance más lento en la expansión de proyectos en curso, un aspecto que afecta directamente la cobertura satelital en áreas rurales, especialmente en regiones de la sierra y selva.

¿Cómo se compara el resultado de Gilat en Perú con otras unidades de negocio?

El panorama en otros frentes de negocio de Gilat contrasta con lo ocurrido en Perú. El segmento comercial de Gilat creció un 56%, con ingresos de US$ 64.2 millones, gracias a la adquisición de Stellar Blu y la expansión del negocio de conectividad en vuelo (IFC). Dicha división representa actualmente el 70 % de los ingresos totales.

Por otro lado, la división de Defensa creció 34 %, con una fuerte demanda en Estados Unidos y Asia, menciona Zacks en su reciente informe.

¿Qué impacto puede tener la situación de Gilat para la conectividad en zonas rurales peruanas?

Según información de Gestión, la pausa en proyectos de Gilat en Perú podría generar un vacío temporal de servicios en zonas donde la empresa brindaba acceso a internet satelital, especialmente, en escuelas rurales y centros de salud comunitarios. Sin embargo, el impacto dependerá de la rapidez con la que se reactiven las licitaciones pendientes o se concrete la renovación de contratos vigentes.

Es relevante recordar que Gilat ha sido un actor importante en el despliegue de redes regionales de banda ancha en Perú, bajo iniciativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

¿Cuál es la proyección de Gilat para el resto del 2025?

Pese a los resultados mixtos, Gilat mantuvo su proyección para el año fiscal 2025. Así, espera que los ingresos globales estén entre US$ 415 millones y US$ 455 millones, y que el ebitda ajustado se sitúe entre US$ 47 millones y US$ 53 millones.

Aunque los desafíos macroeconómicos y la volatilidad global siguen siendo factores de riesgo, Gilat confía en su estrategia de diversificación y en la versatilidad de sus soluciones tecnológicas, como la antena Sidewinder.

“El despliegue de la antena electrónicamente dirigida (ESA) Sidewinder de Stellar Blu continúa avanzando según lo previsto y ya está operando en más de 150 aeronaves, con comentarios positivos y pedidos adicionales en curso”, indicó el CEO de Gilat, Adi Sfadia, tras los resultados del primer trimestre de 2025.