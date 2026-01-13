Machu Picchu. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
Hoy, martes 13 de enero, se dio a conocer el cronograma oficial de pagos para las reservas de ingreso a la Llaqta de Machu Picchu correspondiente al año 2026, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y transparente, informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco del Ministerio de Cultura.

Según el comunicado oficial,, de acuerdo con las fechas de visita previstas entre los meses de marzo y julio de 2026.

La DDC Cusco precisó que el sistema abrirá en dos horarios: 8:00 a.m. para el primer grupo de fechas y 12:00 p.m. para el segundo, manteniéndose la baja de reservas hasta las 11:58 p.m. en todos los casos.

LEA TAMBIÉN: Machu Picchu: Cusco insiste con autoridad autónoma, pero no está en planes del Gobierno

El cronograma establece, por ejemplo, que las reservas para visitas programadas del 1 al 15 de marzo de 2026 podrán pagarse desde el 13 de enero a las 8:00 a.m., mientras que las correspondientes del 16 al 31 de marzo se habilitarán el mismo día a partir de las 12:00 p.m..

Este esquema se repetirá de forma similar para los meses de abril, mayo, junio y julio.

El Ministerio de Cultura recordó que esta medida busca facilitar la planificación de los visitantes nacionales y extranjeros, así como optimizar la gestión turística y la conservación del patrimonio cultural más emblemático del país.

