Hoy, martes 13 de enero, se dio a conocer el cronograma oficial de pagos para las reservas de ingreso a la Llaqta de Machu Picchu correspondiente al año 2026, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y transparente, informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco del Ministerio de Cultura.

Según el comunicado oficial, los pagos de las reservas para los boletos de ingreso a Machu Picchu se habilitarán de manera progresiva desde hoy martes 13 hasta el sábado 17 de enero de 2026, de acuerdo con las fechas de visita previstas entre los meses de marzo y julio de 2026.

La DDC Cusco precisó que el sistema abrirá en dos horarios: 8:00 a.m. para el primer grupo de fechas y 12:00 p.m. para el segundo, manteniéndose la baja de reservas hasta las 11:58 p.m. en todos los casos.

El cronograma establece, por ejemplo, que las reservas para visitas programadas del 1 al 15 de marzo de 2026 podrán pagarse desde el 13 de enero a las 8:00 a.m., mientras que las correspondientes del 16 al 31 de marzo se habilitarán el mismo día a partir de las 12:00 p.m..

Este esquema se repetirá de forma similar para los meses de abril, mayo, junio y julio.

El Ministerio de Cultura recordó que esta medida busca facilitar la planificación de los visitantes nacionales y extranjeros, así como optimizar la gestión turística y la conservación del patrimonio cultural más emblemático del país.