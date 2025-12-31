(Foto: Presidencia Perú)
(Foto: Presidencia Perú)
A raíz del registrado en la ruta a Machu Picchu,

En diálogo con la prensa, el mandatario insistió en que el trágico hecho es un “punto de inflexión” para mejorar la experiencia en Machu Picchu.

“Si adelanto que tenemos que revisar todo lo que implica en torno a Machu Picchu para mejorar y eso tiene que ser producto de la participación directa de todos los actores”, apuntó.

Según , por lo que insistió en que “es cierto que tenemos que ver cuáles son los puntos débiles”.

Gobierno Regional del Cusco intensificará controles en rutas turísticas tras siniestro ferroviario que dejó a un centenar de personas heridas. Foto: Difusión
Gobierno Regional del Cusco intensificará controles en rutas turísticas tras siniestro ferroviario que dejó a un centenar de personas heridas. Foto: Difusión

En esa línea, adelantó que en estos días habrá una reunión con autoridades locales y del sector para tomar cartas en el asunto.

“Tenemos que sentarnos en la mesa y evaluar cuáles son nuestras debilidades y de acuerdo a ello, tomar acciones en concreto. La próxima semana (...) o los primeros días de enero va a ser el primer acercamiento entre las autoridades para ver cuáles son las debilidades con la finalidad de mejorar“, soslayó.

Vale acotar que el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez han acudido a Cusco para articular

