A raíz del fatídico accidente de dos trenes registrado en la ruta a Machu Picchu, el presidente José Jerí aseguró que se revisará todo lo vinculado a los servicios que se ofrece en la maravilla del mundo.

En diálogo con la prensa, el mandatario insistió en que el trágico hecho es un “punto de inflexión” para mejorar la experiencia en Machu Picchu.

“Si adelanto que tenemos que revisar todo lo que implica en torno a Machu Picchu para mejorar y eso tiene que ser producto de la participación directa de todos los actores”, apuntó.

Según Jerí Oré, pudieron “hacerse mejor” algunas cosas como la atención médica a los afectados, por lo que insistió en que “es cierto que tenemos que ver cuáles son los puntos débiles”.

Gobierno Regional del Cusco intensificará controles en rutas turísticas tras siniestro ferroviario que dejó a un centenar de personas heridas. Foto: Difusión

En esa línea, adelantó que en estos días habrá una reunión con autoridades locales y del sector para tomar cartas en el asunto.

“Tenemos que sentarnos en la mesa y evaluar cuáles son nuestras debilidades y de acuerdo a ello, tomar acciones en concreto. La próxima semana (...) o los primeros días de enero va a ser el primer acercamiento entre las autoridades para ver cuáles son las debilidades con la finalidad de mejorar “, soslayó.

Vale acotar que el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez han acudido a Cusco para articular respuestas tras el accidente que dejó a 107 personas heridas y un fallecido.