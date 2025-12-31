El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que inició los procedimientos administrativos correspondientes para investigar las causas del choque frontal entre dos trenes ocurrido en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, así como para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

A través de un comunicado, el sector lamentó profundamente lo sucedido y expresó su solidaridad con los pasajeros afectados y sus familias. Precisó que las acciones están a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes, instancia que viene recabando información clave sobre el hecho.

Como parte de las diligencias, el MTC solicitó a las empresas operadoras involucradas, PeruRail e Inca Rail, la remisión de información detallada sobre lo ocurrido, además de la documentación técnica y operativa vinculada a la prestación del servicio ferroviario en dicho tramo.

🚨 COMUNICADO pic.twitter.com/obcMxqlqYV — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 31, 2025

Asimismo, el ministerio requirió información sobre las pólizas de seguro vigentes, con el objetivo de verificar la cobertura correspondiente y adoptar las acciones que resulten pertinentes, de acuerdo con la normativa vigente.

“El MTC reafirma su compromiso con la seguridad del transporte, la protección de los usuarios y la adopción de todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.

Mincetur activa la Red de Protección al Turista

En paralelo, los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Cultura y Transportes y Comunicaciones emitieron un pronunciamiento conjunto en el que informaron sobre la activación inmediata de los protocolos de atención al turista tras el accidente ocurrido en la vía férrea Ollantaytambo–Machu Picchu .

Mincetur indicó que, a través de la Red de Protección al Turista, se pusieron en marcha los mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a salvaguardar la seguridad y los derechos de los visitantes, así como a garantizar una reactivación ordenada y segura del servicio turístico hacia Machu Picchu .

Las acciones se desarrollan en articulación con el Gobierno Regional del Cusco, las municipalidades provinciales de Urubamba y Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y el Sernanp, además de las entidades administradoras de los servicios turísticos.

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud, a través de la Diresa Cusco y clínicas privadas, movilizó 12 ambulancias y personal médico para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados.

Por su parte, el Ministerio de Cultura informó que se brindarán todas las facilidades necesarias para la reprogramación y/o reembolso de los boletos de ingreso a la Llaqta de Machu Picchu a los visitantes afectados, para lo cual se comunicará oportunamente los pasos a seguir.

El Gobierno señaló que continuará desplegando las acciones necesarias para atender y evacuar a los ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros impactados por esta emergencia.

📰 #COMUNICADO:

Respecto al accidente ocurrido en la vía férrea Ollantaytambo – Machupicchu, los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo (#Mincetur), Cultura (@MinCulturaPe), y Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) informan a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/a7raD4XDWU — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) December 31, 2025

Minjus ofrece asistencia legal a familiares y heridos

En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Roberto Cárdenas, maquinista de uno de los trenes involucrados en el choque ocurrido en el sector de Pampacahua, en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, en la región Cusco.

Asimismo, la entidad informó que ha puesto a disposición de los familiares de la víctima y de las personas heridas el servicio de la Defensa Pública, con el fin de brindarles asistencia y patrocinio legal gratuitos, garantizando el acceso a la justicia tras este lamentable suceso.

#NotaInformativa 📄 | El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresa su profundo pesar y lamenta el fallecimiento de Roberto Cárdenas, maquinista de uno de los trenes colisionados en el sector de Pampacahua, en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu, en la región Cusco.



Al… pic.twitter.com/JPiYmKxCaw — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) December 31, 2025

Accidente en el kilómetro 82

El comunicado del MTC se produce tras el choque entre dos trenes que cubrían la ruta hacia Machu Picchu, registrado este martes en el kilómetro 82 de la vía férrea, a unos 30 minutos de Ollantaytambo y aproximadamente a dos horas de la ciudad del Cusco.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente dejó una persona fallecida —el conductor de uno de los vagones de Inca Rail— y varios pasajeros heridos. Las autoridades vienen realizando labores de evacuación y traslado de los afectados a distintos centros médicos de la zona. Al menos 19 personas habrían resultado con lesiones de gravedad.