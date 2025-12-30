Un choque frontal entre dos trenes que cubrían la ruta hacia Machu Picchu se registró este martes en el kilómetro 82 de la vía férrea, a aproximadamente 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de la ciudad del Cusco.

El accidente dejó varios pasajeros heridos, quienes vienen siendo evacuados y trasladados a distintos centros médicos de la zona. Al menos serían 15 las personas afectadas.

“Hemos dispuesto el desplazamiento de ambulancias. Estoy viajando a la zona”, dijo a Canal N el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

“Estamos muy preocupados por las víctimas [...] al momento tenemos información preliminar, que aparentemente el accidente ha ocurrido en el kilómetro 88 [...] estamos esperando a las autoridades hagan las investigaciones correspondientes”, dijo Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto se produjo por causas que aún no han sido esclarecidas. Tras el hecho, las empresas ferroviarias involucradas, PeruRail e Inca Rail, activaron de inmediato sus protocolos de emergencia para atender a los afectados y coordinar las labores de auxilio.

Personal de rescate y equipos médicos se desplazaron hasta el lugar para brindar atención a los heridos, mientras se adoptaron medidas de seguridad en el tramo afectado.

Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias que originaron el accidente.

La ruta ferroviaria hacia Machu Picchu es una de las más transitadas del país, por lo que el incidente generó preocupación entre turistas y operadores del sector, a la espera de un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido y el estado de los pasajeros afectados.

“Lo primordial es la salvaguarda de los pasajeros, los heridos. [...] Existe un protocolo para emergencias, esto tiene que ver con el entrenamiento que su personal recibe, hay que tener en cuenta que esta es una zona que no tiene acceso a carretera y por tanto el auxilio puede demorar y eso es lo que estamos esperando”, señaló González.

“Es la imagen del Perú al mundo. Es el alimento de muchos hogares, Machu Picchu. Hoy atrapado en esa comercialización que deja mucho que desear. Se ha convertido en un espacio de comercio [...] y hoy se materializa en un accidente”, agregó el gobernador.