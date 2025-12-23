Un perjuicio económico de S/ 3′669,280 contra el Estado debido a que, en la venta virtual de boletos para el ingreso a la Red de Caminos Inca en Cusco, se incluyó erróneamente el acceso a la Ruta Realeza Diseñada de la ciudad inca de Machu Picchu, sin que se efectúe el cobro adicional que correspondía, informó la Contraloría General.

Por este hecho, la comisión de control identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en nueve funcionarios y exfuncionarios, así como servidores y exservidores del Ministerio de Cultura (Mincul) que desarrollaron, otorgaron conformidad y efectuaron el mantenimiento a la plataforma estatal TuBoleto.cultura.pe, a través de la cual se adquirieron las entradas.

Los involucrados corresponden a las Oficina de Desarrollo Tecnológico (ODT), Oficina General de Estadística y Tecnologías (OGETIC), Dirección Desconcentrada de Cusco (DDC Cusco), Unidad Desconcentrada del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu (PANM), Área Funcional de Tesorería de Cusco (AFTC), Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial (DSPM).

En el Informe de Control Específico n.° 048-2025-2-5765-SCE se precisa que el monto del perjuicio económico podría incrementarse en la medida que los boletos vendidos para la Red de Caminos Inca pueden ser utilizados con posterioridad al período evaluado por la Contraloría; es decir, después del 23 de mayo del 2025.

La comisión de control evidenció que se emitieron y utilizaron 24,679 boletos para la Red de Caminos Inca que permitieron el ingreso de turistas a la Ruta Realeza Diseñada (Ruta 3-B) sin costo adicional, pese a que de acuerdo con el Tarifario Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE), aplicable para los años 2024 y 2025, esa ruta tiene un costo tarifario diferenciado de entre S/ 70 y S/ 152.

Indicó, asimismo, que como parte de los circuitos autorizados de la Red de Caminos Inca se consigna correctamente el ingreso del turista a la Ruta 1-B: Terraza Superior de la Llaqta de Machu Picchu, pero no a la Ruta Realeza Diseñada (Ruta 3-B), puesto que no forma parte de los circuitos, según el TUSNE. Dicha ruta incluye los lugares más sagrados y ocupados de la realeza inca. En su recorrido se visita las qolqas (almacenes), sistema de andenes agrícolas, recintos ceremoniales, Templo del Cóndor, entre otros.

Cabe precisar que el 10 de febrero de 2025, la OGETIC procedió a eliminar temporalmente la opción de ingreso a la Ruta 3-B pero, ante los reclamos de los operadores turísticos de Cusco sobre la validez de los boletos anteriormente emitidos, la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) recomendó habilitar el ingreso a esa ruta solo de los boletos vendidos hasta esa fecha.

Sin embargo, la OGETIC reestableció el citado ingreso tanto para los boletos vendidos como para aquellos que serían comercializados desde el 11 de febrero del 2025, situación que se mantuvo hasta el 23 de mayo último, cuando se realizó la corrección definitiva.

Los resultados del informe de control fueron notificados al procurador de la Contraloría General para que inicie las acciones civiles contra los involucrados en el caso, así como al titular del Ministerio de Cultura, para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas correspondientes.