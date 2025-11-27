Inca Rail, empresa de transporte ferroviario con operaciones en Cusco, informó que su accionista mayoritario, Track Investment Holdings Limited, continúa evaluando activamente un proceso de transferencia de las acciones que posee en la compañía y que actualmente se encuentra en negociaciones avanzadas con un potencial inversionista.

“Por medio de la presente, cumplimos con informar, en calidad de hecho de importancia que, según fue informado al mercado mediante hecho de importancia del 09 de enero de 2025, Track Investment Holdings Limited, nuestro accionista mayoritario, nos ha comunicado que continúa evaluando de manera activa un proceso orientado a la transferencia de las acciones de su propiedad emitidas por Inca Rail S.A.”, indica el comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

“A la fecha, se encuentra en negociaciones avanzadas con un potencial inversionista para efectos de llevar a cabo dicha transferencia”, agregó.

La empresa precisó que aún no existe un acuerdo firmado y que informará oportunamente al mercado cualquier actualización relacionada con la información antes indicada, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el Reglamento.

El año pasado, Inca Rail informó a este medio sobre la ejecución de una serie de planes orientados a mejorar la experiencia del turista.

El proceso de venta y su evolución durante 2025

En el hecho de importancia del 9 de enero de 2025, Inca Rail informó que Carlyle Peru Fund, accionista controlador de Track, había iniciado un proceso potencial de venta en etapa exploratoria. La compañía precisó entonces que no existían acuerdos vinculantes con interesados.

“Hemos tomado conocimiento que Carlyle Peru Fund, L.P. accionista controlador de Track Investment Holdings Limited, principal accionista de Inca Rail S.A. ha iniciado un proceso para la potencial transferencia del íntegro de su participación en la Compañía”, indicó la compañía a inicios de año.

Con la comunicación del 24 de noviembre, Inca Rail señala que las conversaciones han avanzado hacia una negociación más definida con un inversionista, aunque sin un cierre formal. Actualmente, el fondo de capital privado Carlyle Peru Fund es gestionado por el Grupo Romero Asset Management (GRAM ), el brazo inversor del holding peruano.

Desempeño financiero de Inca Rail

El proceso de evaluación de venta de las acciones de Track Investment Holdings Limited en Inca Rail ocurre en un momento en que la compañía ha logrado mejorar significativamente sus resultados financieros. Entre enero y septiembre de 2025, Inca Rail registró una utilidad neta de US$ 6.2 millones, cifra muy superior a los 3.7 millones alcanzados en el mismo periodo de 2024.

En el balance anual previo, la empresa reportó una utilidad de US$ 4 millones en 2024, revirtiendo las pérdidas de US$ 3.7 millones registradas en 2023. El mejor desempeño podría estar asociado con la recuperación del flujo turístico y a la gestión operativa de sus servicios ferroviarios en Cusco.

El año pasado, la compañía informó a este medio sobre la ejecución de una serie de planes orientados a mejorar la experiencia del turista . Por ejemplo, medidas para elevar la calidad de los vagones, en que ese momento ascendían a 21. La meta era llegar a 30 hacia 2027.

“Tenemos un proyecto grande de modernización de toda la flota. Estamos hablando de una inversión de algunos millones, que debería darse entre 2025 y 2026″, dijo en ese momento Armando Pareja, CEO de Inca Rail.