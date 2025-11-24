Sandro Sattler Finazzi, quien continuará como CEO de Grupo Sole, detalla la nueva etapa para la compañía.
Corporación Rinnai, firma japonesa especializada en soluciones de calentamiento de agua y electrodomésticos, anunció la adquisición de Grupo Sole, empresa peruana que opera hace 45 años. La transacción se enmarca en la estrategia de expansión de Rinnai en América Latina, región donde ya cuenta con presencia en México y Costa Rica tras la compra de Industrias MASS y Thermo Solutions Group. Con esta integración, la multinacional busca fortalecer su posición regional y ampliar su portafolio de productos. En exclusiva para Gestión, Sandro Sattler Finazzi, quien continuará como CEO de Grupo Sole, detalla la nueva etapa para la compañía.

