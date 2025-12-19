La ciudad del Cusco recibirá más de 100,000 turistas durante la última semana de diciembre, días de celebración de la Navidad Cusqueña y el advenimiento del año 2026 en la plaza Mayor de la ciudad y en otras provincias de la región, informó la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur).

Del total de turistas que visitarán Cusco, los extranjeros representarán el 80% y los nacionales en un 20%, siendo predominantes turistas de Estados Unidos, de países europeos, asiáticos, chilenos, colombianos, y otros; y de viajeros nacionales, la mayoría será de Lima y del sur del país. Además, el propio viajero cusqueño recorrerá las diferentes provincias.

Santurantikuy

Al llegar a la ciudad del Cusco, como punto de partida a los diferentes atractivos, tanto por vía aérea y terrestre, los turistas disfrutarán del tradicional Santurantikuy 2025, feria de exposición y venta de arte popular alusivo a la Navidad Cusqueña, declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

“Habrá obras de arte en cerámica, tejido, pintura, en diferentes líneas que nuestros artesanos cusqueños mostrarán como lo hacen todos los años”, dijo en referencia a que serán tres días que durará este evento cultural y religioso.

Tras visitar Cusco, los turistas se enrumbarán a la ciudadela Inca de Machu Picchu, al Valle Sagrado de los Incas, con sus atractivos como Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, y a su retorno podrán recorrer el centro histórico de Cusco, ahora Jerarquía 4, hacer el “City Tour”, que comprende Sacsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay y Pucapucara.

Otro grupo visitará la Montaña de Colores Vinicunca, la Laguna de Humantay, el Valle Sur, la Ruta del Barroco Andino, y otros circuitos nuevos que difunde la Gercetur como son, el Ausangante que a sus pies tiene la laguna Siwinacocha, el Puente Inca Qeswachaca, Kanamarka y Suykutambo en Espinar y Waqrapukara en Acomayo, sitios espectaculares donde se ofrece el turismo vivencial.

“Cusco tiene más de 5,000 recursos turísticos, en la selva cusqueña, en zonas altoandinas, con variados paisajes, gastronomía y eventos culturales”, destaca Baca Palomino.

Para la mejor estadía de los visitantes, la Gercetur garantiza que hay hoteles de calidad y con categorías para la diversidad de turistas, hasta con más de 15,000 camas, restaurantes para el diferenciado paladar, más de 3,500 agencias de turismo y más de 7,500 guías en turismo.

La seguridad, durante la estadía y recorridos, la garantizarán las autoridades locales, como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Municipalidad del Cusco y provinciales, Indecopi, Defensa Civil y otros.

Por último, Baca Palomino indicó que para acceder a servicios de turismo garantizados y formalizados, se puede acceder a la página web de la Gercetur, Mincetur y la plataforma virtual Cusco Seguro, que ofrece diferentes rubros turísticos.