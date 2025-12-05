Cuando el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero concluya y empiece a funcionar, la región del Cusco le diría “adiós” al aún activo Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Aunque aún hay un camino por recorrer hasta que esto suceda, el Congreso de la República acaba de darle luz verde a una iniciativa legislativa para definir cuál será el futuro del terreno del Velasco Astete. Gestión te lo cuenta.

El pleno del Parlamento aprobó en primera votación, 83 a favor, 3 en contra, 5 abstenciones, y exoneró de segunda votación, el proyecto de ley que garantizaría la implementación de un espacio público en el bien inmueble ocupado por el aeropuerto actual una vez que cese de sus operaciones.

El Congreso de la República acaba de darle luz verde a una iniciativa legislativa para definir cuál será el futuro del terreno del Velasco Astete. (Foto: Andina)

¿Qué pasará cuando el Velasco Astete deje operaciones?

De convertirse en ley, se establecería que, al cese de las operaciones, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y las demás entidades y autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para que el bien inmueble sea transferido a título gratuito a la Municipalidad Provincial del Cusco.

¿Con qué fin? Esto, con miras a la implementación del Parque Metropolitano del Cusco.

Este parque se gestionaría como un espacio público “inalienable, inembargable, imprescriptible e intangible”, en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 y el Plan de Acondicionamiento Territorial Cusco 2018- 2038, aprobados por la Municipalidad Provincial del Cusco.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio del Ambiente (Minam) y las demás entidades públicas competentes tendrán que brindar asistencia técnica a la Municipalidad Provincial del Cusco para la implementación y gestión del parque.