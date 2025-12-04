Entre enero y setiembre de este año, los aeropuertos del Perú movilizaron a 33.3 millones de pasajeros, un crecimiento del 6.7% respecto al mismo periodo del 2024, según información de Corpac consignada por ComexPerú.

Del total, 20.5 millones de pasajeros —equivalente al 61.5%— se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (entre el antiguo y el nuevo terminal), lo que representó un crecimiento del 6.2% frente a lo registrado entre enero y setiembre del año pasado.

En detalle, entre llegadas y salidas, el 72.8% de las movilizaciones (24.3 millones) correspondieron a vuelos nacionales; mientras que, el 27.2% (9 millones), a vuelos internacionales.

Respecto a los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros por departamento en los primeros nueve meses del 2025, Lima lideró el ranking con 20.5 millones. Completan el top 5: Cusco, con 3.6 millones; Arequipa, con 1.8 millones; Piura, con 983,709 y San Martín, con 893,559.

LEA TAMBIÉN: Pasajeros deberán pagar TUUA de conexión en el Jorge Chávez desde el domingo 7 de diciembre

Las regiones que más crecieron porcentualmente entre enero y setiembre fueron Áncash, con un alza interanual del 251%; Madre de Dios, con 54.3%; Ayacucho, con 24.5%; Amazonas, con 23.8%; y Tacna, con 22.8%. En contraste, los de peor desempeño fueron Junín, con una caída del 63.4%; Huánuco, con un retroceso del 10.6%; y La Libertad, con 6.8%.

“Estos resultados responden a la capacidad que tienen los operadores aeroportuarios para mantener una infraestructura adecuada que permita una operación constante y óptima. Áncash y Junín son un claro ejemplo de ello”, indicó Marcelo Huaquisto, analista de estudios económicos de ComexPerú.

Señaló que por un lado, el Aeropuerto de Anta, cuya operación está concesionada a la empresa Aeropuertos del Perú, inició operaciones comerciales regulares en julio de 2024, gracias a un trabajo conjunto entre el sector público y privado. En cambio, el aeropuerto de Jauja, en Junín, administrado por la empresa estatal Corpac, estuvo cerrado por más de tres meses en la primera mitad de este año debido a obras en la pista de aterrizaje. Ello explica la fuerte caída en el flujo de pasajeros movilizados.

Últimas cifras

Solo en setiembre se movilizaron 3.7 millones de pasajeros, un ligero crecimiento interanual de 0.6%. De ese total, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentró 2.2 millones, prácticamente sin variación (-0.1%) respecto al mismo mes del 2024.

En este mes, los aeropuertos que registraron mayor de movilización de pasajeros, además de Lima, fueron los de: Cusco (427,666); Arequipa (196,364); Piura (100,467); y San Martín (95,750).

En setiembre los aeropuertos que registraron mayor de movilización de pasajeros, además de Lima, fueron los de: Cusco (427,666); Arequipa (196,364) | Foto: Leonardo Cuito.

LEA TAMBIÉN:AETAI anuncia que impugnará los montos del TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

Los departamentos en los que sus aeropuertos tuvieron un mayor crecimiento en el número de pasajeros movilizados en setiembre, respecto del mismo mes de 2024 fueron los de Madre de Dios (+ 59.6%); Tacna (+ 48.3%); Junín (+ 32%); y Áncash (+ 23.6%). En cambio, registraron caídas interanuales mensuales: Tumbes (-24.4%); La Libertad (-16.4%); Puno (-10.7%); Ucayali (-9.7%); y Huánuco (-9.3%.)