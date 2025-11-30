Sergio Rivas Belloso, CEO de la cadena, destacó que este año registraron una ocupación cercana al 74% en sus 12 hoteles, aunque proyecta que el indicador cierre el año entre 70% y 71% . “No es el nivel que esperábamos, pero tampoco es malo si consideramos que el mercado está entre 50% y 60% en un año especialmente complejo”, afirmó.

En detalle, precisó que este promedio recoge realidades distintas dentro del portafolio: algunos hoteles tuvieron un buen desempeño, mientras que otros —sobre todo en el norte del país— se mantuvieron en niveles de ocupación medianos.

Demanda afectada por inestabilidad e inseguridad

Entre los factores que afectaron la demanda, Rivas mencionó la crisis en Cusco por la situación aún no resuelta en Machu Picchu (ante el cambio en el sistema de ventas de entradas a la ciudadela inca), que genera dudas entre viajeros internacionales incluso cuando su destino final no es la región. Esta situación, indicó, ha golpeado principalmente a agencias de viajes y operadores turísticos.

A ese factor se suma el comportamiento registrado por Lima como plaza hotelera. Para el empresario, el menor dinamismo del turismo corporativo nacional, la inseguridad y la incertidumbre política han frenado la llegada de visitantes, pese a que grandes inversiones como el nuevo aeropuerto, el Puerto de Chancay o proyectos mineros deberían impulsar el movimiento.

“La inseguridad, la crisis política y situaciones como lo ocurrido con los Juegos Bolivarianos generan una sensación de inestabilidad”, comentó.

Aunque calificó el año como “regular” en ocupación y débil en tarifas —presionadas por la sobreoferta hotelera en Lima y un flujo turístico internacional aún por debajo del 2019—, Rivas remarcó que mantienen una visión de largo plazo. “Los hoteles son inversiones que se proyectan a muchos años. Miramos hacia adelante”, sostuvo.

Sobre el contexto político, señaló que el reciente cambio en el Ejecutivo ha dado cierta estabilidad, aunque insistió en que el próximo proceso electoral será importante para recuperar la confianza y reactivar sectores como minería y turismo, principalmente.

En agosto, Costa del Sol abrió el hotel Wyndham Grand Costa del Sol de cinco estrellas en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Hugo Pérez - GEC.

Inversiones del 2025: nuevo hotel y mejoras

En materia de inversiones, el ejecutivo resaltó que la más relevante fue la desembolsada en el nuevo hotel en el aeropuerto y que, además, se ejecutaron mejoras en los demás establecimientos.

“Hemos dotado de equipos y herramientas, e hicimos algunos cambios menores en general, como colchones, sábanas y televisores —que ahora deben ser Smart TV—. También terminamos la remodelación del hotel de Cajamarca, que ha quedado espectacular”, comentó.

Añadió que aún quedan algunos detalles por cerrar, pero que, en términos generales, se han cumplido casi todas las inversiones previstas. En concreto, este año se destinaron casi US$ 1.5 millones a estas inversiones .

CEO de Hoteles Costa del Sol, Sergio Rivas Belloso. Foto: GEC.

Las iniciativas para el 2026

Para el siguiente año, el CEO de Costa del Sol afirmó que aspiran a que el Perú mantenga un clima político estable. Además, reconoció que la seguridad y la situación de Machu Picchu serán determinantes, y que, a mediano plazo, se requiere avanzar en mejoras de infraestructura, carreteras y conectividad para sostener la recuperación del turismo.

Con ese escenario, la cadena espera cerrar el 2026 con una ocupación de 75%, apoyada en un hotel del aeropuerto ya más estabilizado y en un país “ más asequible ” para el visitante . Además, mencionó que los eventos internacionales jugarán un rol importante en la reactivación del turismo, por lo que el país no puede desaprovechar oportunidades como los Juegos Bolivarianos.

Frente al riesgo que existe de perder los Juegos Panamericanos, consideró esencial que el país esté preparado para recibir al público internacional que demanda hospedaje, restaurantes, centros comerciales, servicios médicos y transporte, además de extender su visita a otras ciudades.

Una muestra del efecto positivo que generan los eventos internacionales es el impacto de la Copa Libertadores en la ocupación hotelera, como se observó en los días previos a la final realizada el sábado 29 de noviembre. Los primeros hoteles en llenarse fueron los ubicados cerca del Estadio Monumental —en Surco y San Borja—, seguidos por los de Miraflores, dada su condición turística.

Ante la alta demanda, los viajeros (principalmente brasileros) comenzaron a buscar alojamiento en otras zonas de la ciudad, incluido el Centro de Lima y el Callao, lo que elevó la ocupación en prácticamente toda la capital.

Rivas comentó que la ocupación en la capital durante el último fin de semana de noviembre se situó entre 92% y 95%, con tarifas altas. En particular, el hotel Costa del Sol de la avenida Salaverry alcanzó el 100% de ocupación, mientras que los hoteles cercanos al aeropuerto también de la cadena —tanto el de la avenida Faucett como el de la nueva terminal— operaron al 60% y 70%, impulsados por la llegada de grupos rezagados.

Hotel Costa del Sol de la avenida Salaverry con una ocupación del 100% por la llegada de visitantes brasileños por la final de la Copa Libertadores. (Foto: Jesús Saucedo / GEC).

¿Qué pasa con Costa de Sol Express?

Otra de las grandes apuestas de Costa del Sol es el segundo hotel de tres estrellas en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, cuya apertura está prevista para inicios del 2027 bajo la marca Costa del Sol Express. No obstante, diciembre será un mes importante para definir el rumbo de esta infraestructura.

Al respecto, Rivas indicó que la cadena aún evalúa el mejor momento para continuar con la inversión de este hotel. Añadió que, al igual que muchas empresas en el país, están analizando si resulta más conveniente ejecutarla en el primer o en el segundo semestre del 2026 , tomando en cuenta el contexto nacional y factores vinculados con el movimiento aéreo. En ese marco, mencionó que aún quedan pendientes temas como la aplicación de la TUUA (Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto) de transferencia que ha generado diferencias entre las aerolíneas y el concesionario del aeropuerto, así como el impulso del esquema stopover, que permitiría que los pasajeros en escala permanezcan más días sin costo adicional.

“Estos temas deberían resolverse en favor del Perú, pero como todavía no se han cerrado, estamos evaluando cuándo será más conveniente avanzar (con el segundo hotel) ”, sostuvo.

Respecto al estado del proyecto, explicó que ya se han concluido dos niveles. El nivel cero, que reúne las áreas internas —mantenimiento, personal y administración—, y el nivel uno, donde estarán la recepción, el restaurante y la cocina. En ambos casos, la infraestructura está avanzada, aunque quedan detalles por cerrar y equipamiento por instalar. Lo que resta por desarrollar es la torre de habitaciones: “ Tenemos 18 habitaciones prácticamente listas y nos queda construir una torre de 320 habitaciones ”, precisó.

¿Se modificará el cronograma inicial? Al respecto, el ejecutivo señaló que la meta inicial era abrir a inicios del 2027, pero que ahora se evalúa mover la fecha hacia el segundo semestre de ese mismo año . “Aún no lo tenemos definido al 100%. Esperaría tener una reunión con LAP porque es un proyecto que depende tanto de nuestras decisiones como del cumplimiento del contrato con ellos”, afirmó.

El CEO de la cadena hotelera añadió que, si bien la intención es iniciar la construcción en el primer semestre del próximo año, la decisión final dependerá de cómo se proyecte el 2026 en términos de estabilidad y llegada de turistas . “Antes de diciembre tenemos que tomar la decisión. Lo ideal sería abrir lo antes posible, porque un hotel operativo significa recibir huéspedes y generar ingresos, pero queremos hacerlo en el momento más adecuado”, anotó.

La inversión proyectada para este segundo hotel ronda los US$ 20 millones.

LEA TAMBIÉN: Hoteles Costa del Sol y lo que se viene en el aeropuerto Jorge Chávez

En diciembre, Costa del Sol decidirá cuándo se continuará con la construcción del segundo hotel de la cadena en el aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Costa del Sol.

Consultado sobre la posibilidad de expandir la marca Costa del Sol Express más allá del aeropuerto Jorge Chávez, el directivo señaló que la intención de la cadena es crecer, pero que no se trata de un proyecto para el próximo año, pues el foco principal es culminar el segundo hotel en el terminal aéreo.

Si bien están evaluando alternativas en Lima (Miraflores), Cusco, Arequipa y algunas zonas de playa en el norte, precisó que cualquier plan de expansión sería a largo plazo, especialmente considerando que el 2026 será un año electoral y que, en ese tipo de contextos, la ocupación suele caer entre 10 y 15 puntos debido a la incertidumbre.

LEA TAMBIÉN Costa Mar Plaza de Tumbes: entre el ingreso de nuevas marcas y la falta de espacio

En ese contexto, Costa de Sol analiza oportunidades no solo en hospedaje, sino también en alimentos y bebidas, un rubro en el que sus marcas —entre ellas Páprika, Panaca y Saria— vienen mostrando buena respuesta.

“La idea es que Panaca pueda crecer en dos o tres hoteles del grupo entre 2026 y 2027 como piloto, y también estamos evaluando ampliar Saria en dos hoteles el próximo año”, dijo. Esta unidad de negocio ya representa alrededor del 25% de la facturación, y los eventos aportan entre 15% y 17%.

Añadió que, si bien el año en curso los llevó a priorizar remodelaciones y renovaciones antes que ampliaciones en ciudades como Cusco, Cajamarca, Trujillo y Tumbes, hacia el 2026 evaluarán si las condiciones permiten retomar esos proyectos. Finalmente, expresó que, por ahora, no contemplan expandirse fuera del Perú. “Queremos estabilizarnos primero; este ha sido un año con un bache en el camino. No descartamos crecer afuera, pero hoy nuestro foco es el aquí y el ahora”, concluyó.

LEA TAMBIÉN. Costa del Sol cerró contrato para construir dos hoteles en nuevo aeropuerto Jorge Chávez