En agosto, el hotel Wyndham Grand Costa del Sol de cinco estrellas abrió sus puertas en la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Foto: GEC.
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En este 2025, la cadena peruana Costa del Sol —con 12 hoteles a nivel nacional— logró inaugurar el hotel Wyndham Grand Costa del Sol de cinco estrellas en la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. El debut, finalmente concretado en agosto, fue un hito pese a los retrasos que enfrentaron, pues la apertura ocurrió después de lo previsto. ¿Qué se espera para el 2026?

