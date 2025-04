El ejecutivo adelantó que vienen trabajando para ultimar los detalles del nuevo hotel cinco estrellas de la cadena, Costa del Sol by Wyndham, ubicado en el nuevo terminal de pasajeros del Jorge Chávez. El objetivo es que esta nueva infraestructura hotelera abra sus puertas junto con la nueva terminal aérea. La expectativa, por ahora, es iniciar operaciones en la primera semana de mayo .

“Estamos confiados en que el aeropuerto también estará listo para esa fecha. Solo quedan algunos temas por revisar, que estimo podrían resolverse en no más de quince días, considerando el ritmo con el que han venido avanzando. Estimamos que el aeropuerto también estaría iniciando operaciones entre la última semana de abril y los primeros días de mayo”, afirmó.

En ese sentido, el directivo aclaró que si el hotel está listo pero la nueva terminal aún no abre para esa fecha, deberán esperar a que el aeropuerto inicie operaciones, ya que no habrá acceso directo . “Estamos confiados en que LAP está haciendo todo lo posible para llegar a una fecha exacta de apertura lo antes posible”, comentó.

Expectativas del hotel cinco estrellas

Sobre las expectativas para el nuevo hotel, Rivas afirmó que el primer paso será la apertura del aeropuerto. En 2024, el terminal actual cerró con 24 millones de pasajeros entre entradas, salidas y tránsito, y para este año se espera superar los 28 millones, lo que representa un incremento de 4 millones.

“A pesar de los retrasos, el crecimiento sigue siendo prometedor. Las expectativas para el hotel es alcanzar una ocupación del 80% en su primer año”, indicó.

Para lograr esta meta, el ejecutivo explicó que se trata de una combinación de factores. Por ejemplo, el interés mostrado por agencias de viajes y empresas.

Un rol clave -señaló Rivas- será el comercio electrónico y las reservas rápidas, que permiten a los viajeros planificar con antelación o a último minuto. A lo que se añade, el respaldo de Wyndham, una cadena internacional, que permitirá que el hotel acceda a una base de datos global para atraer clientes, junto con la promoción a través de redes sociales y publicidad.

El nuevo hotel estará destinado a dos mercados principales: viajeros de negocios y turistas en tránsito .

Así, refirió que el actual hotel de cuatro estrellas, ubicado en el terminal actual, continuará operando una vez que la nueva terminal esté en funcionamiento

Segundo hotel: nueva marca para 2027

A la par del hotel cinco estrellas, se está edificando un hotel de tres estrellas, cuya apertura está proyectada para principios de 2027. Rivas recordó que el complejo hotelero de Costa del Sol en el nuevo aeropuerto es de aproximadamente 5,000 metros cuadrados (m2) que alberga tanto el hotel de cinco estrellas (próximo a operar) como el de tres estrellas, ambos de 10 pisos cada uno.

El hotel de cinco estrellas, que será operado bajo la marca Wyndham, tendrá 249 habitaciones, mientras que el hotel de tres estrellas, bajo la nueva marca Costa del Sol Express, tendrá 338 habitaciones.

La construcción del hotel de tres estrellas está avanzada, con las bases y el primer piso ya construidos. Solo faltan los ocho pisos de habitaciones. “Este será el complejo hotelero más grande en el Perú, con un total de 587 habitaciones y 29 cabinas de descanso”, indicó.

En ese contexto, dijo que la nueva marca Costa del Sol Express está orientada a un segmento de mercado más económico, dirigido principalmente a turistas, familias y jóvenes viajeros que “ buscan practicidad más que lujo ” .

Incluso, contará con cabinas de descanso para pasajeros de paso o con presupuestos más limitados , que harán competencia a una propuesta similar que operará al interior de la nueva terminal.

La diferencia entre ambos hoteles radica en el nivel de personalización del servicio. “Mientras que el hotel de cinco estrellas ofrecerá un servicio más personalizado y de lujo, el hotel de tres estrellas se enfocará en la eficiencia y la comodidad”, sentenció.

Cifras de crecimiento y expansiones

Costa del Sol prevé un crecimiento en su facturación ante el impulso de sus nuevos proyectos hoteleros. Para este 2025, la cadena proyecta un aumento del 30% en comparación con el año anterior, y anticipa un crecimiento adicional del 20% para 2027, impulsado por la apertura de su nuevo hotel de cinco estrellas y el próximo hotel de tres estrellas.

En cuanto a inversiones, la cadena destinará entre US$ 1.5 millones y US$ 2 millones este año en remodelaciones y equipamiento para sus hoteles existentes, con el fin de mantener estándares de calidad.

El foco de Costa del Sol para el 2025 y 2026 será el desarrollo de estos complejos en el aeropuerto, enfatizó Rivas. En cuanto a nuevas aperturas, la cadena está explorando oportunidades en Lima, especialmente en Miraflores, y en otros destinos turísticos como Cusco, Arequipa y las playas del norte.

A largo plazo, también evalúan la posibilidad de expandir su nueva marca, Costa del Sol Express, en varios de estos destinos, adaptándose al perfil del mercado local. Estas se concretarán luego del 2026 .

Respecto a las inversiones, el proyecto de los dos nuevos hoteles (uno de cinco y otro de tres estrellas) en el aeropuerto Jorge Chávez requerirá un desembolso de aproximadamente US$ 60 millones, con el hotel de cinco estrellas alcanzando los US$ 40 millones y el de tres estrellas rondando los US$ 20 millones.

Por último, el directivo precisó que, aunque se planificó la ampliación de 20 habitaciones adicionales en los hoteles de Cusco, Cajamarca, Trujillo y Tumbes, con una inversión estimada de aproximadamente US$ 300,000, esta expansión podría llevarse a cabo en 2026.

Costa del Sol cuenta actualmente con una sede en Tumbes, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Arequipa y Pucallpa, mientras que en Trujillo y Lima tiene dos hoteles por ciudad, incluyendo una en la actual terminal Jorge Chávez.