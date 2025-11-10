El panorama cambió hace más de 20 años con la aparición de un importante competidor británico: The World’s 50 Best Restaurants. Esta publicación cobró gran popularidad por su enfoque diverso y plural, y su relevancia se fortaleció porque estratégicamente se propuso visitar y distinguir restaurantes de todo el mundo, a diferencia de las regiones específicas que cubre la Guía Michelín. Quizás por esta razón, y con el afán de mantenerse relevante y competitiva, Michelín decidió el año pasado distinguir a lo mejor de la hotelería en todo el mundo, galardonando propiedades con una, dos y hasta tres llaves Michelín.

Las Casitas del Colca recibió tres llaves Michelin.

El mes pasado, la publicación dio a conocer que sus expertos habían visitado el Perú y otorgado un total de 20 llaves a 14 hoteles distinguidos este año en nuestro país. Solo un hotel —Las Casitas del Colca (de Belmond)— obtuvo el máximo reconocimiento de tres llaves; cuatro propiedades ubicadas en Cusco, Puno y Arequipa recibieron dos llaves cada una y nueve establecimientos fueron reconocidos con una llave, entre los cuales destacan en Lima el Hotel B, Atemporal y Belmond Miraflores Park. Resulta también interesante apreciar que la publicación ha otorgado este año tres premios especiales alineados con las tendencias actuales de la hotelería de lujo: mejor experiencia wellness, experiencia local más auténtica y premio a la arquitectura y diseño.

Hotel B, Atemporal y Belmond Miraflores Park (en la foto), recibieron una llave cada una. (Foto: Belmond Miraflores Park)

La llegada de la Guía Michelín a nuestro país es, sin duda, una buena noticia que debería dinamizar una industria hotelera que ha enfrentado desafíos importantes en los últimos cinco años. Igualmente, es un indicador positivo respecto al interés que podría tener la publicación en retomar las conversaciones que tuvo años atrás con el gobierno para llegar a un acuerdo que permita incluir al Perú dentro de los países considerados en su tradicional guía de restaurantes.