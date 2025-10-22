Gran Hotel Bolívar es propietario de la manzana completa. (Foto: GEC)
Gran Hotel Bolívar es propietario de la manzana completa. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

A pocos días de las fiestas navideñas de 1924, exactamente, el 6 de diciembre de dicho año; en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el Jirón de la Unión, frente a la Plaza San Martín, se inauguró un imponente edificio de seis pisos, el cual en sus años de mayor apogeo recibiría a importantes personalidades de las letras como Ernest Hemingway, Jorge Luis Borges, William Faulkner o los famosos Mick Jagger y Keith Richards de los ‘Rolling Stones’, entre otros. Acuñado con el apellido de uno de los promotores de la independencia del Perú, actualmente el Gran Hotel Bolívar conserva en sus interiores el brillo de una joya natural, aunque como toda alhaja, merezca de constantes cuidados ante la mezquindad del tiempo.

TE PUEDE INTERESAR

Hotel Bolívar y su propuesta para volver a ser “cinco estrellas”
Minor Hotels abre su primer hotel en Perú: nhow Lima en Miraflores
¿Puede un hotel boutique competir con grandes?: La silenciosa expansión de Ananay Hotels

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.