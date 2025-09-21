Manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín. Foto: X / @Lechucero33
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Plaza San Martín fue nuevamente punto de encuentro para decenas de jóvenes que participan en las movilizaciones convocadas para los días 20 y 21 de septiembre por el colectivo ‘Generación Z’, en contra de la gestión del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

De acuerdo con Canal N, la Policía ha bloqueado los accesos hacia el Congreso, por tal motivo los asistentes comenzaron a lanzar objetos como piedras y trozos de concreto para intentar romper el cordón policial.

Como respuesta, los efectivos lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y evitar que la movilización avance hacia el Congreso.

En distintos puntos de la avenida Abancay, como el cruce con el jirón Junín, se registraron incendios provocados durante las protestas, según informó Exitosa.

