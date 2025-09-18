El Pleno del Congreso aprobó otorgar el permiso a la presidenta Dina Boluarte para que pueda viajar a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre, siendo este su sexto viaje al exterior de la mandataria este 2025.

Con 53 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones, el legislativo aprobó el proyecto de ley donde se solicitó la autorización del viaje de la presidenta al país norteamericano.

Según el documento enviado por el Ejecutivo, Boluarte participará en las principales actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales se realizarán el 22, 23 y 24 de este mes en la ciudad de Nueva York.

“El Perú es Estado miembro fundador de la ONU (...) la Asamblea General es la instancia de representación más amplia, con una relevancia singular para la elaboración de las políticas de la ONU, así como para el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación”, se lee en el pedido.

La participación de la mandataria peruana se encuentra programada para el martes 23, a las 11 de la mañana (hora Perú). Se estima que intervenga en el quinto lugar entre los Estados miembros durante el primer día del debate general.

Antes de la intervención de Dina Boluarte, participarán los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Donald Trump de Estados Unidos, Probowo Subianto de Indonesia y Recep Tayyip Erdogan de Tuquía.

La mandataria también participará en diferentes actividades oficiales de la ONU, incluyendo una reunión de alto nivel para conmemorar el 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, una cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea de la ONU y un evento sobre la acción climática.

En la agenda de la jefa de Estado está previsto un encuentro con ejecutivos, empresarios y líderes estadounidenses en la reunión organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), así como su participación en otro evento del Adam Smith Center for Economic Freedom.

Cabe recordar que la presidenta Boluarte en 2025 ha viajado a Suiza, El Vaticano, Ecuador, Francia, Japón e Indonesia.

Dina Boluarte espera participar el martes 23 de setiembre en la sesión de Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)

La congresista Ruth Luque ( Bancada Bloque Democrático Popular) cuestionó la intencion de Boluarte, en momentos tan difíciles por los que atraviesa el país.

De similar postura fue Jaime Quito (Bancada Socialista) , así como Susel Paredes ( Bancada Bloque Democrático Popular).