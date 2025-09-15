Tras la revelación de audios que involucran al ministro de Justicia, Juan José Santivañez, como autor de irregularidades tanto en el Tribunal Constitucional como en el Ministerio del Interior, este aseguró que no lo comprometen en hechos criminales.

“Los audios no tienen ninguna conducta criminal, ninguna, desde el punto de vista que lo veas. Estos audios presumiblemente forman parte de una carpeta donde estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se suponen están lacrados”, mencionó en la noche del 14 de septiembre al programa Cámara Inmobiliaria Peruana.

En esa línea, Santivañez aseguró que hay un “actuar criminal” de la Fiscalía de la Nación en su contra, así como de los medios de comunicación.

“¿Sabes cuándo han abierto esos audios con mis abogados y los peritos de parte que hemos señalado? El día viernes, pero el día jueves, a mí ya me había contactado un periodista de Frecuencia Latina a decirme: ‘Tenemos los audios y queremos hacerle una entrevista’. Es decir, 24 horas antes en que la fiscalía los entre comillas los aperturara o fueran analizados. A mí no me sorprende porque en realidad ya sé cómo es el actuar criminal de estos fiscales", comentó el titular del Minjusdh.

Según un audio difundido por Panorama, Juan José Santivañez —cuando lideró el Ministerio del Interior— pidió a Eduardo Arana, entonces ministro de Justicia y hoy presidente del Consejo de Ministros, que reubicara en el penal de Trujillo a su cliente Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’.

Juan José Santivañez habría incurrido en tráfico de influencias, según tesis fiscal. Audio es parte de la investigación por la supuesta recepción de US$ 20 mil para influir en decisiones del Tribunal Constitucional. Foto: Captura de pantalla.

Ministro Santiváñez: Hermano, oye escúchame, nomás, escúchame. No te quiero molestar, rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya? (...) Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo.

En tanto, Latina y Cuarto Poder mostraron otros audios donde Santivañez reconoce tener a dos magistrados del TC a su favor, lo que implicaría un caso de tráfico de influencias.

Santivañez insistió en que los supuestos US$ 20,000 recibidos “fueron honorarios, bancarizados y entregados a las cuentas” de su despacho de abogados.

De esa manera, reiteró que “se saca de contexto algunas situaciones” derivadas de los audios, ya que al decir que tenía “a dos magistrados” solo responde a un argot empleado por los abogados, donde se “informaba al cliente cómo estaba caminando el proceso”.