La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “socio y amigo”, que cese el bloqueo y las sanciones contra el país sudamericano, luego de resaltar que el republicano utilizara términos similares para referirse a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

“Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana” , señaló Rodríguez durante un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

La dirigente celebró que Trump describiera a Venezuela como “nuevo amigo y socio” de EE.UU. y sostuvo que su país “nunca ha sido enemigo” de la nación norteamericana. Además, afirmó que Caracas ha mantenido una política geopolítica orientada a la cooperación.

LEA TAMBIÉN: Caída del asesor de Maduro es punto de quiebre en la Venezuela de Delcy Rodríguez

“Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta”, expresó.

Delcy Rodríguez pidió a Donald Trump el levantamiento de las sanciones contra Venezuela tras el reciente acercamiento diplomático entre ambos gobiernos. Foto: Ronald Pena R / EFE.

La captura de Maduro

Rodríguez afirmó que Venezuela atraviesa una “etapa excepcional” desde el 3 de enero, cuando, según indicó, fue víctima de “una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente”, en referencia a Estados Unidos, que ese día capturó a Nicolás Maduro.

“Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año”, dijo la funcionaria, quien encabezó un encuentro con simpatizantes del chavismo acompañada por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, detenido en EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores, por quienes pidió un “fuerte aplauso”.

El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que miles de millones de dólares, así como oro y otros activos del país, permanecen bloqueados en el extranjero debido a sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Washington.

Restablecimiento de relaciones

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos como resultado de los diálogos con la administración de Trump, e informó sobre la compra de equipos médicos para hospitales con parte de esos recursos liberados.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que calificó como “nuevo amigo y socio”.

Desde enero, las relaciones diplomáticas entre ambos países se han restablecido y empresas estadounidenses vienen posicionándose para reactivar los vínculos comerciales.

Con información de EFE.