La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que se impulsará una ley de amnistía general, el cual abarcaría el periodo del chavismo: desde 1999 hasta el presente, a fin de liberar a presos políticos.
Durante la apertura del año judicial de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la heredera de Nicolás Maduro —que goza del respaldo de Donald Trump— señaló que la amnistía se sustentará ante la Asamblea Nacional “con carácter de urgencia” a fin de “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.
Rodríguez pidió a los presos políticos y a los excarcelados que no caigan en “la venganza, la revancha ni el odio”.
LEA TAMBIÉN: Trump-Petro, el primer cara a cara de una relación lacerada por el narcotráfico
Vale añadir que esta propuesta excluye de la amnistía a los procesados y condenados por:
- Homicidio
- Tráfico de drogas
- Corrupción
- Violaciones graves a los derechos humanos
Si bien no se ha redactado el texto del proyecto de ley, la noticia ha generado revuelo en Venezuela, en un contexto donde se están dando excarcelaciones tras la caída del dictador Nicolás Maduro.
LEA TAMBIÉN: ¿Cómo logró China cumplir su meta de PBI? Implicaciones y retos tras su crecimiento del 5%
Finalmente, la presidenta Delcy Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel El Helicoide, base del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, y catalogada como un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición —incluso, por el propio Donald Trump—.
Con información de AFP y EFE.