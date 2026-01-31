La ley cubriría hechos desde 1999, pero deja fuera delitos como corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Foto: Pedro MATTEY / AFP
La ley cubriría hechos desde 1999, pero deja fuera delitos como corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Foto: Pedro MATTEY / AFP
, anunció este viernes que se impulsará una ley de amnistía general, el cual abarcaría el periodo del chavismo: desde 1999 hasta el presente, a fin de liberar a presos políticos.

Durante la apertura del año judicial de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló que la amnistía se sustentará ante la Asamblea Nacional “con carácter de urgencia” a fin de “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.

Rodríguez pidió a los presos políticos y a los excarcelados que no caigan en “la venganza, la revancha ni el odio”.

Vale añadir que esta propuesta excluye de la amnistía a los procesados y condenados por:

  • Homicidio
  • Tráfico de drogas
  • Corrupción
  • Violaciones graves a los derechos humanos
El gobierno interino promete liberar presos políticos y transformar uno de los centros de detención más denunciados del país. Foto: Pedro MATTEY / AFP
El gobierno interino promete liberar presos políticos y transformar uno de los centros de detención más denunciados del país. Foto: Pedro MATTEY / AFP

Si bien no se ha redactado el texto del proyecto de ley, la noticia ha generado revuelo en Venezuela,

Finalmente, la presidenta Delcy Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel El Helicoide, base del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas,

Con información de AFP y EFE.

