La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que se impulsará una ley de amnistía general, el cual abarcaría el periodo del chavismo: desde 1999 hasta el presente, a fin de liberar a presos políticos.

Durante la apertura del año judicial de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la heredera de Nicolás Maduro —que goza del respaldo de Donald Trump— señaló que la amnistía se sustentará ante la Asamblea Nacional “con carácter de urgencia” a fin de “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.

Rodríguez pidió a los presos políticos y a los excarcelados que no caigan en “la venganza, la revancha ni el odio”.

Vale añadir que esta propuesta excluye de la amnistía a los procesados y condenados por:

Homicidio

Tráfico de drogas

Corrupción

Violaciones graves a los derechos humanos

El gobierno interino promete liberar presos políticos y transformar uno de los centros de detención más denunciados del país. Foto: Pedro MATTEY / AFP

Si bien no se ha redactado el texto del proyecto de ley, la noticia ha generado revuelo en Venezuela, en un contexto donde se están dando excarcelaciones tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

Finalmente, la presidenta Delcy Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel El Helicoide, base del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, y catalogada como un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición —incluso, por el propio Donald Trump—.

Con información de AFP y EFE.