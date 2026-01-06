El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa este martes 6 de enero, en la que volvió a referirse sobre Nicolás Maduro, tras la intervención en Venezuela. “Es un tipo violento”, dijo el republicano.

El jefe de la Casa Blanca aseguró entre risas que el líder chavista “ha intentado imitar un poco su baile”, y segundos después, afirmó con severidad que Nicolás Maduro ha desaparecido a muchos ciudadanos en Venezuela.

“Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Incluso tiene una cámara de tortura en pleno centro de Caracas”, refirió Trump.

Por otro lado, arremetió también contra los legisladores republicanos porque no han reconocido la “exitosa” operación militar en Caracas, pese a los intentos fallidos de años anteriores para desplazar al dictador. “Nuestros hombres saltaban de helicópteros… fue brillante”, describió.

A cinco años del asalto al Capitolio: críticas a Donald Trump

El violento asalto al Capitolio dejó 5 muertos, 52 detenidos y 14 policías heridos.

En contraste, desde la Cámara de Representantes, liderada por el demócrata Hakeem Jeffries, se acusa a Donald Trump de encubrir la violencia política y de “reescribir la historia” a su conveniencia, considerando que se cumplen cinco años del asalto al Capitolio impulsado por el actual mandatario.

“Si no hubiera sido por la policía, Estados Unidos sería ahora una dictadura”, recordó Aquilinio Gonell, un exsargento de 46 años que, aquel 6 de enero del 2021, defendió a los congresistas de la turba.

“Que el presidente del país (Donald Trump) niegue lo que pasó y trate de reescribir la historia, es una cosa que me atormenta y agrava mi herida moral”, dijo a El País.

Con información de EFE y El País.