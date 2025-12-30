Durante semanas, Donald Trump ha advertido que estaba listo para ampliar la campaña militar mediante ataques contra objetivos en tierra.
La inusual decisión del presidente Donald Trump de revelar un ataque encubierto de EE.UU. contra una supuesta instalación de narcotráfico en Venezuela marca una nueva escalada en su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, abre interrogantes sobre hasta dónde está dispuesto a llegar.

