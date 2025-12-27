En 1976, Venezuela dio pie a la nacionalización de su industria petrolera, exactamente en el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez; sin embargo, el mandatario Donald Trump cuestiona el proceso y denuncia un supuesto despojo de derechos a empresas estadounidenses.

Tomás Straka, historiador, considera que las palabras de Trump demuestran su “muy mal informada” interpretación del proceso y la exviceministra de Energía y Minas Dolores Dobarro, dijo a EFE que los recursos que se encuentran en el subsuelo venezolano han pertenecido al país desde su independencia.

Vale acotar que Trump ordenó el bloqueo de buques y quiere “de vuelta” los derechos que se le habrían arrancado a las empresas norteamericanas.

Ante ello, el régimen de Nicolás Maduro denuncia que Washington quiere apropiarse de sus recursos.

Claves para entender la nacionalización del petróleo venezolano

El 29 de agosto de 1975 se oficializó la ley que declaraba extinguidas, desde el 1 de enero de 1976, las concesiones petroleras que operaban en Venezuela.

Straka comentó que las privadas de capital extranjero explotaban el petróleo, pero técnicamente estaban inscritas en Venezuela, y con la nacionalización, el Estado se reservó el derecho a la exploración, explotación, refinación y exportación del crudo.

El Gobierno de Pérez creó en 1975 Petróleos de Venezuela (PDVSA), que asumió los activos de las empresas extranjeras en el país suramericano, y las operadoras estatales sustituyeron a las concesionarias nacionales y foráneas.

Recién para 1990 Venezuela reabrió su mercado a inversionistas petroleros en búsqueda de una inyección de dinero y permitió a las empresas internacionales regresar al país a través de convenios.

Con Hugo Chávez en el cargo, desde 1999 se profundizó la nacionalización, particularmente en 2007, cuando obligó a las empresas petroleras extranjeras a pasar a un esquema mixto con PDVSA —que pasó a ser socia mayoritaria en la industria—.

El Gobierno venezolano expropió activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, que no aceptaron las nuevas condiciones y lograron laudos favorables para recibir compensaciones económicas —aclara el economista Francisco Monaldi—.

Nicolás Maduro denuncia que Trump quiere derrocarlo y quedarse con el petróleo de Venezuela. Foto: difusión / La Prensa Panamá

Según el académico, PDVSA perdió la autonomía que tuvo desde su creación y los fondos de la empresa se destinaron a financiar varias misiones gubernamentales por decisión de Hugo Chávez.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela es importante en la geopolítica por su rol como proveedor de petróleo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y si bien el país llanero ya no es el principal exportador del mundo, sigue siendo importante para Washington.

“Es un petróleo que está a cuatro días en barcos de las refinerías de Estados Unidos”, anota.

Los expertos coinciden en que Estados Unidos nunca ha tenido derecho sobre el subsuelo venezolano y la tierra es propiedad del Estado de acuerdo a la tradición legal hispánica.

Con información de EFE