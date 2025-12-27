La controversia revive un proceso iniciado hace casi cinco décadas y evidencia cómo el petróleo sigue siendo un activo clave en la relación política y comercial entre ambos países. Foto: Doug MILLS / POOL / AFP
La controversia revive un proceso iniciado hace casi cinco décadas y evidencia cómo el petróleo sigue siendo un activo clave en la relación política y comercial entre ambos países.
Redacción Gestión
En 1976, ; sin embargo, el mandatario Donald Trump cuestiona el proceso y denuncia un supuesto despojo de derechos a empresas estadounidenses.

Tomás Straka, historiador, considera que y la exviceministra de Energía y Minas Dolores Dobarro, dijo a EFE que los recursos que se encuentran en el subsuelo venezolano han pertenecido al país desde su independencia.

Vale acotar que

Ante ello, el régimen de Nicolás Maduro denuncia que Washington quiere apropiarse de sus recursos.

Claves para entender la nacionalización del petróleo venezolano

El 29 de agosto de 1975 se oficializó la ley que declaraba extinguidas, desde el 1 de enero de 1976, las concesiones petroleras que operaban en Venezuela.

Straka comentó que las privadas de capital extranjero explotaban el petróleo, pero técnicamente estaban inscritas en Venezuela, y con la nacionalización, el Estado se reservó el derecho a la exploración, explotación, refinación y exportación del crudo.

El Gobierno de Pérez creó en 1975 Petróleos de Venezuela (PDVSA), que asumió los activos de las empresas extranjeras en el país suramericano, y las operadoras estatales sustituyeron a las concesionarias nacionales y foráneas.

Recién para 1990 Venezuela reabrió su mercado a inversionistas petroleros en búsqueda de una inyección de dinero y permitió a las empresas internacionales regresar al país a través de convenios.

Con Hugo Chávez en el cargo, desde 1999 se profundizó la nacionalización, particularmente en 2007, cuando obligó a las empresas petroleras extranjeras a pasar a un esquema mixto con PDVSA —que pasó a ser socia mayoritaria en la industria—.

El Gobierno venezolano expropió activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, que no aceptaron las nuevas condiciones y lograron laudos favorables para recibir compensaciones económicas —aclara el economista Francisco Monaldi—.

Nicolás Maduro denuncia que Trump quiere derrocarlo y quedarse con el petróleo de Venezuela.

Según el académico, PDVSA perdió la autonomía que tuvo desde su creación y los fondos de la empresa se destinaron a financiar varias misiones gubernamentales por decisión de Hugo Chávez.

por su rol como proveedor de petróleo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y si bien el país llanero ya no es el principal exportador del mundo, sigue siendo importante para Washington.

“Es un petróleo que está a cuatro días en barcos de las refinerías de Estados Unidos”, anota.

Los expertos coinciden en que Estados Unidos nunca ha tenido derecho sobre el subsuelo venezolano y la tierra es propiedad del Estado de acuerdo a la tradición legal hispánica.

