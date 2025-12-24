Precisamente dos altos representantes suizos del sector conversaron con Gestión para compartir sus perspectivas de precios del cacao, así como detalles sobre los últimos acuerdos de cooperación (MoU, memorandos de entendimiento) alcanzados entre ambos países y los retos de los productores peruanos para mantenerse competitivos.

“El 10% del cacao utilizado en Suiza proviene del Perú, donde los agricultores y cooperativas cumplen bastante bien con las regulaciones de deforestación de la Unión Europea. Las empresas suizas exportan alrededor del 72% del chocolate que producen, es decir, tres de cada cuatro tabletas en Suiza salen al exterior y por eso se debe cumplir con estas normas”, comentó Beat Vonlanthen, presidente de Chocosuisse, que agrupa a los fabricantes suizos de chocolate.

Por su parte, Christian Robin, director ejecutivo de la Plataforma Suiza de Cacao Sostenible (Swissco), no dudó en resaltar el conocimiento técnico de los productores en la Amazonía peruana, citando el ejemplo de la cooperativa Acopagro en Juanjuí, San Martín, que aplica métodos de agroforestería dinámica (DAF, por sus siglas en inglés) para dotar de agua a las plantas de cacao con troncos de plátano al lado. “En Perú hay muy buenos técnicos de campo para el proceso de fermentación, que se hace mejor que en otros países de Latinoamérica. Eso es algo muy positivo”, dijo Robin.

En el centro, Beat Vonlanthen, presidente de Chocosuisse, y Christian Robin, director ejecutivo de Swissco, visitan Tesoro Amazónico, una chocolatería en Tarapoto.

“Es simplemente asombroso”, coincidió Beat Vonlanthen. “Al cortar las plantas de cacao y colocar los tocones de plátano junto a la palma, tienen suficiente agua para tres o cuatro meses, ya que el tocón de plátano contiene entre 30 y 40 litros de agua. Es una forma de agricultura muy sostenible”.

Precios “más normales”

Christian Robin explicó que en los últimos dos años Perú aprovechó de sobremanera el “impulso enorme” que recibieron los precios del cacao debido a la escasez de oferta en África por problemas climáticos y de enfermedades. “Pero ahora los precios están bajando y es muy posible que en dos o tres años estén en niveles aún más bajos. Entonces ahí la producción peruana tiene que ser resiliente y capaz de competir en un contexto de precios menos favorables”, anotó. “En una comparación histórica, los precios siguen siendo buenos ahora”.

El precio del cacao se disparó hasta un récord de casi US$ 13,000 por tonelada el año pasado. Sin embargo, los precios se desplomaron a medida que las perspectivas de cosecha mejoraron, la demanda se debilitó y se disiparon algunas preocupaciones sobre una escasez prolongada. En lo que va del año, han bajado alrededor del 50%, aunque no hay indicios de que los precios de los apetecibles chocolates vayan a seguir esa tendencia pronto.

“Es un gran desafío para los fabricantes de chocolate suizos, no solo por el alto precio del cacao sino también por el alto costo de avellanas, azúcar y leche, sumado al gran problema de los aranceles de Donald Trump. Es una variedad de factores que hicieron de la producción de dulces todo un desafío, por eso las empresas también tuvieron que aumentar los precios”, refirió Beat Vonlanthen.

La reciente evolución de los precios del cacao y los cambios en la oferta mundial.

De cara al futuro próximo, Christian Robin vaticina que habrá “precios más normales de US$ 4,000 o quizás US$ 3,500 la tonelada, pero no los US$ 10,000 del pasado. En ese contexto, es muy importante que Perú se distinga por calidad, sostenibilidad y también por su productividad, apoyándose en modelos DAF que sin duda ayudarán a los productores peruanos a posicionarse en los mercados internacionales".

Perú es actualmente el segundo productor mundial de cacao orgánico y el cuarto proveedor de cacao a Suiza, detrás de Ghana, Ecuador y República Dominicana.

El director ejecutivo de Swissco también ve potencial para una mayor industria peruana en torno al cacao. “El consumo interno es clave para el desarrollo del sector local. Van de la mano y la historia de todos los países productores de chocolate lo demuestra”, subrayó Robin. El consumo de chocolate en Perú es apenas de 1 kg por persona al año.

Acuerdos

Consultados sobre el alcance de los MoU firmados entre Swissco y cuatro gremios del sector peruanos (ADEX, Appcacao, Aprochoc y CPCC) y entre Chocosuisse y Aprochoc, los dos expertos coincidieron en la necesidad de aprovechar al máximo estos acuerdos destinados a impulsar un cacao peruano más competitivo y alineado con buenas prácticas internacionales.

“Es muy importante contar con este MoU para poder desarrollar ahora esta cooperación y abrir la puerta a mayor asistencia (...) Quiero concretar este acuerdo recibiendo una delegación peruana en Suiza a fin de darles la oportunidad no solo de conocer cómo trabajamos en la asociación, sino que pueden aprender de ello para gestionar esta alianza”, comentó Beat Vonlanthen, presidente de Chocosuisse.

“También hay un acuerdo específico para la producción de chocolates en Perú, entre el gremio joven Aprochoc y la asociación en Suiza con la finalidad de promocionar el intercambio y cooperación en el tema de valor agregado con el chocolate. Otro acuerdo es el trabajo en San Martín, con el proyecto Paisajes Sostenibles, con el que se busca fortalecer la colaboración de los actores en la región”, añadió Christian Robin de Swissco.