De izquierda a derecha, Christian Robin, director ejecutivo de la Plataforma Suiza de Cacao Sostenible (Swissco), y Beat Vonlanthen, presidente de Chocosuisse, realizan una visita a la cooperativa Acopagro en Juanjuí, San Martín.
De izquierda a derecha, Christian Robin, director ejecutivo de la Plataforma Suiza de Cacao Sostenible (Swissco), y Beat Vonlanthen, presidente de Chocosuisse, realizan una visita a la cooperativa Acopagro en Juanjuí, San Martín.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Edson Eaerle
mailEdson Eaerle

El cacao peruano encara un nuevo contexto de precios y exigencias del mercado internacional, uno donde la sostenibilidad, calidad y productividad serán factores clave para diferenciarse ante los principales compradores del mundo, como Suiza, el país más 'chocolatero' con un consumo per cápita de 11 kg al año.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.