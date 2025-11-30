La cooperación entre Suiza y Perú en el sector cacao alcanzó un hito este mes con la firma de Memorandos de Entendimiento (MoU) entre organizaciones de ambos países, destinados a impulsar un sector cacaotero y chocolatero peruano competitivo, responsable y alineado con buenas prácticas internacionales.

La ceremonia se realizó el lunes pasado en la residencia del embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, en el marco de la misión oficial al Perú del directorio de la Plataforma Suiza de Cacao Sostenible (Swissco) y de la Asociación de la Industria Chocolatera Suiza (Chocosuisse), del 24 al 27 de noviembre.

“El cacao que llega a Suiza debe provenir de cadenas éticas, sostenibles y completamente trazables. Estos acuerdos fortalecen una visión compartida y generan beneficios duraderos para miles de familias en la Amazonía peruana. El Perú es un socio estratégico para Suiza en la construcción de un cacao sostenible”, afirmó el embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, durante su intervención.

La delegación suiza estuvo integrada por representantes de instituciones líderes en sostenibilidad, investigación aplicada y comercio responsable, entre ellas Swissco, Chocosuisse, HALBA, Cocoasource, Max Havelaar (Fairtrade Suiza) y la Universidad de Berna.

Entre los presentes en la ceremonia destacaron Mónica Rubiolo, directora de Promoción Comercial de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), Beat Vonlanthen, presidente de Chocosuisse; Christian Robin, director ejecutivo de Swissco.

Christian Robin, director ejecutivo de Swissco, realiza una presentación.

Su presencia subraya la prioridad que Suiza concede al abastecimiento ético del cacao peruano y a su compromiso con el desarrollo económico inclusivo de las comunidades productoras.

Durante la ceremonia se firmaron MoU entre SWISSCO y las asociaciones peruanas ADEX, APPCACAO, APROCHOC y CPCC, además un MoU bilateral entre CHOCOSUISSE y APROCHOC. Estos convenios buscan reforzar la cooperación técnica, fortalecer la trazabilidad, promover estándares de sostenibilidad y consolidar relaciones comerciales estables entre ambos países.

Las alianzas se enmarcan en el Plan Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao y el Chocolate del Perú al 2030.

Como resultado de este trabajo continuo, el cacao peruano se ha posicionado como un producto clave en el mercado global. El Perú es actualmente el segundo productor mundial de cacao orgánico y el cuarto proveedor de cacao a Suiza.

Solo en 2024, las exportaciones peruanas hacia el mercado suizo alcanzaron 5,900 toneladas, cinco veces más que hace cinco años. El fortalecimiento de alianzas con Swissco, Chocosuisse y empresas suizas líderes contribuirá a mantener esta tendencia de crecimiento, especialmente en cacao trazable, orgánico y libre de deforestación.

Perú y Suiza comparten una pasión profunda por el cacao y el chocolate, así como un firme compromiso con el desarrollo sostenible de su cadena de valor. Con la firma de estos acuerdos, Suiza impulsa la competitividad del sector chocolatero peruano, capaz de generar oportunidades económicas sostenibles para miles de familias en la Amazonía.