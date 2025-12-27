El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remarcó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania requerirá necesariamente su visto bueno para prosperar.

“(Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene” , señaló el jefe de Estado estadounidense en declaraciones al portal Politico.

Trump tiene previsto recibir este domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde pasa las fiestas navideñas. El encuentro buscará avanzar en la discusión del nuevo plan que vienen elaborando Ucrania y Estados Unidos con el objetivo de frenar la guerra.

El mandatario republicano expresó su confianza en que la reunión sea favorable. “Creo que le irá bien”, afirmó, y añadió que el resultado podría tener implicancias positivas también para el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien dijo esperar conversar “pronto”.

Los puntos aún pendientes del plan de paz

Un día antes, Zelenski sostuvo una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que abordaron algunas “nuevas ideas” vinculadas al proceso de paz, incluyendo posibles formatos, reuniones y la hoja de ruta de las negociaciones.

El plan de paz de 20 puntos, que según Zelenski está avanzado en un 90% y que ha sido rechazado por Moscú, contempla un acuerdo de no agresión con Rusia y garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania, similares a las que ofrece la OTAN.

En el plano territorial, Kiev plantea dos alternativas: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en áreas de la región de Donetsk que aún controla Ucrania y que son reclamadas por Rusia.

Otro de los asuntos que sigue sin resolverse es la administración de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Con información de EFE.