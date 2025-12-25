El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. (AFP).
Agencia AFP
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció el jueves que discutió Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Discutimos sobre algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz durable”, indicó Zelenski en Facebook.

Afirmó que tuvo “una muy buena conversación” con los emisarios estadounidenses y les agradeció por “su posición constructiva, su intenso trabajo y sus palabras amables”.

El presidente ucraniano reveló el miércoles la nueva versión del , negociado desde hace semanas entre Estados Unidos y Ucrania.

El texto planea congelar un frente en las líneas actuales, pero no ofrece ninguna solución inmediata sobre el difícil asunto de los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19% de Ucrania.

La nueva versión deja de lado dos exigencias mayores de Moscú: la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios del Donbás aun bajo su control y un compromiso jurídico que obliga a Ucrania a no ingresar a la OTAN.

Por esta razón, un acuerdo de Rusia a esta nueva versión parece improbable.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que que Rusia trabaja en la preparación “de su posición” y rechazó comentar los detalles.

