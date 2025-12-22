Representantes de Estados Unidos y Ucrania abordaron en la ciudad de Miami las garantías de seguridad a Kiev de un plan de paz con Rusia, impulsado por el gobierno estadounidense y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, hizo un recuento en X de las reuniones realizadas de los últimos tres días con sus pares ucranianos, que contaron con la presencia de aliados europeos “para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa”.

“También se celebró una reunión constructiva separada en formato Estados Unidos–Ucrania, durante la cual se abordaron cuatro documentos clave: el desarrollo adicional de un plan de 20 puntos, la alineación de posiciones sobre un marco de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania y el desarrollo futuro de un plan económico y de prosperidad”, agregó.

Over the last three days in Florida, the Ukrainian delegation held a series of productive and constructive meetings with American and European partners.



The Ukrainian delegation included Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Rustem Umerov, and the… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

Según el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las conversaciones se prestó atención a la discusión de los plazos y la secuencia de los próximos pasos a seguir.

Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante el fin de semana en Miami con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov.

Paralelo a ello, los representantes norteamericanos mantuvieron contactos separados con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró que el diálogo con Estados Unidos transcurría de “forma constructiva”.

En su mensaje en X, Witkoff resaltó que Ucrania mantiene su compromiso por alcanzar una “paz justa y sostenible” y que la prioridad común es detener la violencia, garantizar la seguridad y crear las condiciones para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo de Ucrania.

“La paz no debe ser solo el cese de las hostilidades, sino también una base sólida para un futuro estable”, puntualizó.

Elaborado con información de EFE.