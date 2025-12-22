Fotografía de archivo del enviado especial presidencial ruso para la cooperación económica con países extranjeros, Kirill Dmitriev (izquierda), y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, en San Petersburgo, Rusia. EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN
Fotografía de archivo del enviado especial presidencial ruso para la cooperación económica con países extranjeros, Kirill Dmitriev (izquierda), y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, en San Petersburgo, Rusia. EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, impulsado por el gobierno estadounidense y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto.

, que contaron con la presencia de aliados europeos “para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa”.

“También se celebró una reunión constructiva separada en formato Estados Unidos–Ucrania, durante la cual se abordaron cuatro documentos clave: el desarrollo adicional de un plan de 20 puntos, la alineación de posiciones sobre un marco de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania y el desarrollo futuro de un plan económico y de prosperidad”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Putin: Rusia conquistará territorios históricos en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz

Según el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante el fin de semana en Miami con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov.

LEA TAMBIÉN: Trump señala que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo de paz en Ucrania

Paralelo a ello, los representantes norteamericanos mantuvieron contactos separados con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró que el diálogo con Estados Unidos transcurría de “forma constructiva”.

En su mensaje en X, Witkoff resaltó que Ucrania mantiene su compromiso por alcanzar una “paz justa y sostenible” y que la prioridad común es detener la violencia, garantizar la seguridad y crear las condiciones para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo de Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Zelenskyy ofrece renunciar a candidatura a la OTAN, pero exige garantías y rechaza presión de EE.UU.

“La paz no debe ser solo el cese de las hostilidades, sino también una base sólida para un futuro estable”, puntualizó.

Elaborado con información de EFE.

Foto de archivo de Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
Foto de archivo de Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL

TE PUEDE INTERESAR

Caso Epstein: acusan encubrimiento a favor de Donald Trump en revelación de documentos
Venezuela: un índice clave anticipa este desenlace para Maduro y la crisis
Este es el país que más ha mejorado en 2025, según The Economist

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.