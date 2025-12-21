Las acusaciones de un nuevo encubrimiento alrededor de los archivos de Jeffrey Epstein se intensificaron el domingo.

Legisladores demócratas acusan presidente estadounidense Donald Trump de intentar protegerse a sí mismo al desobedecer una orden para divulgar todos los documentos sobre el delincuente sexual.

A ello se han sumado las víctimas de Epstein, quienes expresaron su indignación luego de que saliera a la luz un esperado conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido exfinanciero, con muchas páginas tachadas y fotos censuradas.

Una foto de Trump cerca a Epstein fue borrada

“Se trata de encubrir cosas que, por la razón que sea, Donald Trump no quiere que salgan a la luz, ya sea sobre él mismo, otros miembros de su familia o sus amigos”, dijo el congresista demócrata Jamie Raskin el domingo en el programa “State of the Union”, de CNN.

Entre el material que empezó a publicar el Departamento de Justicia el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías conspirativas sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Los demócratas exigieron respuestas el sábado después de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de ser visible en la publicación en línea del Departamento de Justicia.

“Si retiran esto, imaginen cuánto más están tratando de ocultar”, dijo el senador demócrata Chuck Schumer. “Este podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia”, indicó.

El Departamento de Justicia defendió la noche del sábado en un comunicado su decisión de retractar archivos tras su publicación.

“Las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y tachados de conformidad con la ley, por precaución, a medida que recibamos información adicional”, indica el comunicado publicado en X.

Republicanos también se quejan

El congresista republicano Thomas Massie, que lleva mucho tiempo presionando para que se haga pública la información sobre el delincuente sexual, afirmó que esta medida “incumple gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley” aprobada en el Congreso, que obliga al gobierno a publicar todo el expediente del caso salvo los que violen la privacidad de las víctimas.

Massie denunció que no se ha hecho pública una acusación formal de 60 cargos que implica a numerosas personas ricas y poderosas. “Se trata de una ocultación selectiva”, afirmó.

El senador Rand Paul, republicano de Kentucky y frecuente crítico de Trump, advirtió durante su aparición en el mismo programa de ABC que cualquier indicio de que no se divulgue toda la información “los perseguirá durante muchos meses más”.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber prometido en campaña total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obligaba a publicar los materiales en 30 días.

Con información de AFP