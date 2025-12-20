Trump y Epstein aparecen juntos en los archivos publicados por la justicia estadounidense. Foto: Epstein Estate/House Oversight Committee/ZUMAPRESS/picture alliance
Hace unos días se publicó en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos un , en la que se ve a diversos personajes del ámbito político, cultural y empresarial.

“Estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre lo que exactamente tiene en su poder el Departamento de Justicia”, comentó Robert Garcia, congresista demócrata y alto miembro del comité.

A continuación, alguna de las :

La divulgación se dio horas antes de la fecha límite (19 de diciembre) para que el Departamento de Justicia ventile los archivos del caso Epstein.

Michael Jackson y Diana Ross son fotografiados con Clinton. Foto: Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU
Entre las imágenes, destaca Mick Jagger y Bill Clinton junto a una mujer cuyo rostro se ocultó. Se decidió ocultar la apariencia de algunos civiles que aparecen en las fotografías a fin de resguardar su integridad.

La leyenda de los Rolling Stones, Mick Jagger, aparece aquí posando con Clinton.
También se encontraron en los archivos fotográficos algunos versos del libro Lolita (Vladímir Nabokov) escrito sobre los cuerpos de algunas mujeres.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó los tan esperados documentos de la investigación sobre el caso políticamente explosivo del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Foto: Mandel NGAN / AFP
Vale acotar que en agosto de 2019, poco después de su detención. Su desaparición fue calificada como suicidio.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos en torno al caso Epstein, acusado de red de explotación sexual infantil. Foto: Epstein Estate/House Oversight Committee/ZUMAPRESS/picture alliance
El académico y filósofo Noam Chomsky aparece en un avión privado al lado de Jeffrey Epstein. Foto: Epstein Estate/House Oversight Committee/ZUMAPRESS/picture alliance
Desde el equipo de Bill Clinton alegaron que hay “dos tipos de personas” relacionadas con Jeffrey Epstein: los que no sabían nada de la red de abuso sexual y cortaron su vínculo, y los que “continuaron con él”.

Ángel Ureña, vocero del exmandatario, indicó que Clinton marcó su distancia una vez sus crímenes salieron a la luz.

Una de las imágenes parece mostrar a Bill Clinton en la piscina con dos mujeres. El expresidente negó tener nada que ver con los crímenes de Epstein.
