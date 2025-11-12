Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: SARAH MEYSSONNIER/POOL/AFP
El desprestigiado financiero Jeffrey Epstein pareció afirmar que Donald Trump pasó horas en una casa con una de las víctimas del fallecido traficante sexual y sugirió que el presidente estaba al tanto de sus actividades, según correos electrónicos publicados el miércoles por demócratas del Congreso.

